Ministrul Nazare vrea să prezinte mâine în Guvern rectificarea de buget. Ce domenii vor primi bani și ce spune despre cererea de 60 de miliarde de lei

Autor: Mihai Diac
Joi, 29 Octombrie 2026, ora 16:49
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Ministrul Nazare vrea să prezinte mâine în Guvern rectificarea de buget. Ce domenii vor primi bani și ce spune despre cererea de 60 de miliarde de lei
Ministrul Alexandru Nazare - FOTO Facebook/Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi, 29 octombrie 2026, că încearcă să finalizeze astăzi și să publice rectificarea de buget, astfel încât să o poată prezenta, mâine, în ședința de guvern.

Ministrul a menționat că este o rectificare de buget importantă, care își propune să acopere nevoile esențiale primare, din acest moment. Aceste nevoi esențiale sunt în special în zona de sănătate (Ministerul Sănătății, Casa de Sănătate) și în cea a Ministerului Agriculturii. De asemenea, rectificarea dorește să păstreze un echilibru foarte important în perspectiva finalizării anului 2026 și a încadrării României în ținta de deficit.

”Încercăm să finalizăm astăzi și să publicăm rectificarea, astfel încât să intrăm mâine în ședința de guvern. Este o rectificare importantă care își propune să acopere nevoile esențiale primare din acest moment, care sunt în special în zona de sănătate, Ministerul Sănătății, Casa de Sănătate, Ministerul Agriculturii, dar să păstreze, de asemenea, un echilibru foarte important în perspectiva finalizării anului 2026 și a încadrării României în ținta de deficit pentru anul 2026, luând în calcul perspectivele de încasare pentru cererile de plată 5 și 6 la finalul anului”, a spus ministrul Finanțelor.

El a precizat că încercă să facă aceste lucruri astfel încât să rămână în echilibru.

Ministrul de Finanțe a fost întrebat și despre acel necesar de 11 miliarde pentru sănătate, despre care vorbea ministrul Sănătății.

”O să avem la rectificare banii pentru acoperirea nevoilor curente din acest moment, cu încadrarea în țintele de deficit pentru finalul anului”, a răspuns Nazare.

”Noi avem un plan stabilit până la finalul anului care prevede două rectificări. Operațiunile prevăzute pentru prima rectificare și acoperirea sumelor necesare vor apărea în textul rectificării care va fi publicat și pe care îl voi prezenta mâine”, a subliniat Nazare.

Nazare a declarat că Ministerul de Finanțe este pregătit și pentru a doua rectificare de buget. Nazare a precizat că ministerele au cerut 60 de miliarde de lei, însă nu crede că România își permite să aloce sume de o asemenea magnitudine.

”Cred că în adâncul sufletului, toți ordonatorii știu că acea sumă e un pic exagerată”, a mai comentat ministrul Nazare.

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