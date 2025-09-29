Rectificarea de buget va fi aprobată miercuri sau joi. "Nu mai trebuie să creștem taxele, dar trebuie să luăm măsuri de colectare a taxelor", anunță premierul Bolojan

Autor: Mihai Diac
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 21:19
551 citiri
Rectificarea de buget va fi aprobată miercuri sau joi. "Nu mai trebuie să creștem taxele, dar trebuie să luăm măsuri de colectare a taxelor", anunță premierul Bolojan
Premierul Ilie Bolojan - Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Rectificarea de buget pe anul 2025 "va fi aprobată miercuri sau joi" iar pe baza acesteia vor fi asigurați și banii necesari pentru plata pensiilor și a salariilor, până la finalul anului 2025, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a făcut aceste precizări în seara de 29 septembrie 2025, într-o emisiune la postul Digi 24.

Deși s-au furnizat bani pentru pensii și salarii, "nu au fost luați bani de la investiții", a precizat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, pe primele șase luni ale anului 2025 (deci înainte ca el să preia funcția de premier), cheltuielile pentru salarii au fost mai mari decât cele estimate inițial.

"Măsurile de reducere a cheltuielilor nu fac efecte de pe o zi pe alta, ci peste două luni, peste trei luni, peste patru luni. Unele sunt contestate, trebuie să se pronunțe Curtea Constituțională. Efectele se vor vedea anul viitor", a explicat premierul.

Pe de altă parte, "acum, pe componenta de taxe, nu mai trebuie să luăm măsuri de creștere a taxelor dar trebuie să luăm măsuri de colectare a acestor taxe", a subliniat premierul.

"Nu creșterea de taxe este problema. Acum, problema este reducerea cheltuielilor", a explicat Ilie Bolojan.

Premierul și-a reafirmat dorința de a reduce, din administrația publică, 13.000 de posturi ocupate. "Avem peste 3000 de UAT. Acolo, cea mai mare parte a cheltuielilor sunt cheltuieli cu personalul - de la 70 la sută până la sută la sută. În 90 la sută din primăriile din România, cea mai mare parte a cheltuielilor sunt cheltuielile de personal. Este anormal să vii să ceri bani de la guvern - bani pe care nu-i mai avem - în timp ce tu ai excedent de personal. Acești oameni în plus, care nu justifică performanța, înseamnă o reducere de cheltuieli", a explicat premierul.

Prin aplicarea acestor măsuri, la finalul anului 2025, deficitul bugetar va fi 8,4 la sută din PIB, a promis premierul Bolojan.

Premierul a mai spus că, până în anul 2026, România va absorbi 10 miliarde de euro de la UE.

A fost publicat proiectul rectificării de buget. Deficitul ar crește cu aproape 25 de miliarde de lei
A fost publicat proiectul rectificării de buget. Deficitul ar crește cu aproape 25 de miliarde de lei
Ministerul Finanțelor a publicat, luni, 29 septembrie 2025, proiectul Ordonanței de Urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025. Potrivit Ministerului Finanțelor,...
Ministrul Muncii susține că „întotdeauna au fost și întotdeauna vor fi” bani pentru salarii și pensii
Ministrul Muncii susține că „întotdeauna au fost și întotdeauna vor fi” bani pentru salarii și pensii
Ministrul Muncii, Florin Manole, dă asigurări că „întotdeauna au fost, întotdeauna vor fi bani de pensii şi salarii”. El spune că, la rectificarea bugetară care va avea loc, cel mai...
#rectificare bugetara, #rectificare bugetara Guvern, #ilie bolojan, #salarii, #pensii , #deficit bugetar
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tiriac si-a donat averea de 2,1 miliarde de euro si ar vrea sa fuga fara sa se mai uite in urma! "M-a fascinat"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instantei! "Te faci ca nu ma cunosti sau ce?"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rectificarea de buget va fi aprobată miercuri sau joi. "Nu mai trebuie să creștem taxele, dar trebuie să luăm măsuri de colectare a taxelor", anunță premierul Bolojan
  2. ChatGPT va fi completat cu o funcție de control parental, după ce un adolescent din SUA ar fi primit sfaturi pentru sinucidere
  3. Un nou front tehnologic se deschide între Mark Zuckerberg și Elon Musk: bătălia roboților umanoizi
  4. Camera de bord cu inteligență artificială care reduce accidentele cu 40% a ajuns și în România. Cum funcționează și ce efecte are în trafic
  5. Microsoft lovește în plin: blochează accesul unei unități militare israeliene la serviciile sale de cloud după scandalul supravegherii palestinienilor
  6. A fost publicat proiectul rectificării de buget. Deficitul ar crește cu aproape 25 de miliarde de lei
  7. YouTube Premium Lite a ajuns și în România: 17 lei pe lună pentru… reclame „mai puține”
  8. Rotația anvelopelor, cât de des și cum
  9. Apple a reușit să scrie istorie! Noul procesor de iPhone 17 bate la viteză chiar și cip-urile de calculatoare
  10. Samsung pregătește o schimbare neașteptată pentru viitorul său flagship: scapă de titan, dar vine cu o surpriză pentru S Pen!

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la