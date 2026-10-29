Andrei Caramitru: "PSD a cerut 60 de miliarde de ron la rectificare. Adica bani de spart pana la sfârșitul anului". Dacă nu acceptă, ministrul Nazare ar putea fi schimbat

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 28 Octombrie 2026, ora 22:07
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Andrei Caramitru: "PSD a cerut 60 de miliarde de ron la rectificare. Adica bani de spart pana la sfârșitul anului". Dacă nu acceptă, ministrul Nazare ar putea fi schimbat
Analistul Andrei Caramitru - FOTO Hepta

Analistul economic Andrei Caramitru atrage atenția că, potrivit unor informații vehiculate în spațiul public, PSD ar fi cerut ca ministerele să primească încă 60 de miliarde de lei la rectificarea bugetară pe anul 2026.

"Adică bani de spart până la sfârșitul anului în plus. 60 miliarde! De cheltuit până pe 15 decembrie ca să ne înțelegem! În 6 săptămâni! (...) E efectiv nebunie", scrie Caramitru într-un mesaj postat pe Internet, în seara de 28 octombrie 2026.

Caramitru mai susține că, pentru a obține acești bani la rectificarea bugetară, liderii PSD ar face "presiuni imense" asupra ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, și chiar asupra premierului, Luca Niculescu.

Andrei Caramitru estimează că, dacă nu acceptă aceste cereri, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, ar putea fi schimbat, pe motiv că "e nevoie de un obedient să semneze distrugerea României".

"Asta e atentat la siguranța națională. Așa ceva ne-ar arunca instant în junk și colaps", avertizează Caramitru.

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