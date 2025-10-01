Ministrul Nazare explică rectificarea bugetară: "Am adăugat 24 de miliarde la deficit, pentru că nu puteam să nu plătim zona de asistență socială, sănătate, salarii, pensii"

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 20:48
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare - FOTO Facebook.com/Alexandru Nazare

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a explicat că, prin rectificarea bugetară, "am adăugat aproape 24,5 de miliarde la deficit" și că aceste sume, care au crescut deficitul bugetar, "sunt sume destinate cheltuielilor esențiale".

Ministrul Alexandru Nazare a declarat, miercuri, 1 octombrie 2025, că rectificarea bugetară adoptată în ședința de Guvern aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul iar mesajul pe care Guvernul vrea să-l transmită e că revenim într-o zonă de seriozitate și de disciplină financiară. Ministrul de Finanțe a precizat că nu sunt mulți miniștri mulțumiți de această rectificare și a anunțat că, din noiembrie, vor începe discuții pentru construcția unui nou buget, pe alte coordonate, în care toate aceste cheltuieli să fie prinse, inclusiv cele de investiții.

”Este un moment foarte important, așteptat, discutat, rectificarea bugetară. Rectificarea bugetară adoptată în această seară de Guvernul României aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat, în sensul în care am făcut analiza tuturor ordonatorilor de credit, a zonei de cheltuieli și a zonei de venituri, astfel încât aceste cheltuieli și venituri să fie proiectate cât mai realist posibil, pentru că avem nevoie ca, prin mesajul pe care îl transmitem odată cu adoptarea rectificării, să transmitem atât românilor, cât și piețelor și investitorilor, că revenim într-o zonă de seriozitate și de disciplină financiară și schimbăm atitudinea legată de modul în care tratăm bugetele”, a spus ministrul Finanțelor, după ședința de guvern.

Alexandru Nazare a precizat că era un mesaj necesar și așteptat. Ministrul a mai spus că ținta de deficit, care este inclusă în această rectificare bugetară, este de 8,4% din PIB, un necesar de finanțare de 159 de miliarde.

”Negocierea care a stat în spatele obținerii acestei ținte e foarte importantă pentru că a fost atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic cu comisarul Dombrovskis și s-a încheiat prin discuția pe care a avut-o primul ministru Ilie Bolojan la Bruxelles. De ce e importantă această negociere? Pentru că, dacă această țintă de deficit ar fi fost în zona lui 8%, am fi trebuit să obținem măsuri de alte 8 miliarde, până la sfârșitul anului, care ar fi fost foarte greu de obținut și, bineînțeles, ar fi pus foarte mare presiune, mai ales pe zona de investiții din buget”, a subliniat Nazare.

El a anunțat că Guvernul și-a propus să mențină un nivel al investițiilor important, care depășește 150 de miliarde de lei.

”Ne-am propus să regulăm sumele pentru zona de împrumut, mai ales a PNRR, pentru ministere-cheie, care aveau epuizate aceste capitole bugetare foarte importante pentru investiții. Aici discutăm de Ministerul Transporturilor, de Ministerul Economiei, de Ministerul Mediului și de Ministerul Dezvoltării. Toate aceste patru ministere nu mai aveau sume disponibile pentru zona de împrumut a PNRR”, a explicat ministrul.

Alexandru Nazare a subliniat că, prin această rectificare, au reglat toate aceste probleme și sunt în jur de 5 miliarde care sunt destinate acestei zone. ”De ce e importantă? Pentru că trebuie să intrăm într-o logică de accelerare a absorbției PNRR-ului, iar acești bani sunt importanti pentru obținerea țintelor din PNRR. Suntem la finalul discuției cu ultimele memorandumuri legate de PNRR și ne îndreptăm în linie dreaptă spre aprobarea renegocierii”, a spus el.

Alexandru Nazare a mai declarat că PIB-ul pe care l-au avut ca ipoteză la începutul anului 2025, de 1.912 miliarde, este în rectificare la 1.902 miliarde. ”Nu mai avem aceleași ipoteze pe care le-am avut la începutul anului. Nu mai avem o creștere economică de 2,5%, avem o creștere proiectată de 0,6%. Bineînțeles că toate aceste lucruri schimbă foarte mult ecuația de asamblare a bugetului și acest lucru, prin discuții intense cu toți ordonatorii de credit, prin analize care au avut loc în ultima lună și intensiv în ultima săptămână, am reușit să ajungem la un compromis, spun eu, rezonabil, exprimat prin această rectificare”, a explicat ministrul Finanțelor.

”Nu avem foarte mulți ordonatori, ca să nu zic că nu avem ordonatori fericiți, chiar dacă am adăugat aproape 24,5 de miliarde la deficit. Aceste sume adăugate la deficit sunt sume destinate cheltuielilor esențiale, pentru că nu puteam să nu plătim zona de asistență socială, cheltuieli legate de sănătate, cheltuieli legate de salarii, cheltuieli legate de pensii. Toate aceste sume trebuiau acoperite, bineînțeles, pentru că sunt cheltuieli obligatorii”, a mai spus Nazare.

Ministrul a explicat că nu puteau să omită acoperirea sumelor legate de dobânzi, care au crescut într-un mod accelerat în prima parte a anului.

”Ele se ridică la aproape 54 de miliarde, deci suma de acoperire a dobânzilor este de aproape 12 miliarde. Aproximativ două treimi din sumele adăugate se referă la zona de cheltuieli esențiale, iar restul de cheltuieli se referă la acoperirea acestor nevoi de investiții, în special în zona de PNRR, unde, conform evaluărilor de la începutul anului, sumele s-au epuizat în august”, a mai declarat Nazare.

”Cred că, prin adoptarea rectificării bugetare, înaintea Consiliului miniștrilor de Finanțe din 10 octombrie, transmitem un semnal foarte bun, nu doar către Comisie, dar și către piețe, că ne menținem angajamentele, că ceea ce spunem, facem și că schimbăm atitudinea în privința evaluării bugetelor, urmând, bineînțeles, să începem din luna noiembrie discuțiile pentru construcția unui nou buget de stat, pe alte coordonate, în care toate aceste cheltuieli să fie prinse, inclusiv cele de investiții, dar și toate cele pe cheltuielile esențiale, astfel încât, anul viitor, să nu mai fim în situația de a avea o rectificare față de care să facem o adăugire pe cheltuieli atât de mare, pe care o facem astăzi, dar o facem pentru că suntem nevoiți să o facem pentru că aceste cheltuieli nu le putem evita”, a mai spus Nazare.

El a mai arătat că nu vrea să intre în discuțiile legate de cât primește un minister sau alt minister.

”Am analizat execuția fiecărui minister în parte și modul în care s-au distribuit sumele e foarte strâns legat de modul în care respectivii ordonatori și-au executat bugetele. Nu sunt nici câștigători, nici pierzători, vă pot spune că nu sunt foarte mulți miniștri mulțumiți, mai degrabă nemulțumiți, dar am încercat cu diplomație să temperăm aceste lucruri, astfel încât acest compromis rezonabil pe care l-am avut prin adoptarea rectificării să ne ducă în situația în care să putem avea acest act aprobat la începutul lunii noiembrie”, a spus ministrul Nazare în final.

