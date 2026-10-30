Un economist de top îi explică lui Nazare care ar trebui să fie proritățile rectificării și bugetului pe anul următor

Economistul Adrian Mitroi a explicat pentru Ziare.com care ar trebui să fie prioritățile Guvernului la rectificarea bugetară.

„E mare nevoie de o indexare a pensiilor, la un procent rezonabil. De pildă, mă tem că procentul de 7% vehiculat pe surse de Guvern nu este suficient, iar pensiile ar trebui prioritizate.

De asemenea, aș mai prioritiza plata tuturor restanțelor de la proiectul Anghel Saligny, Guvernul trebuie să dea drumul la lichidități în piață, chiar și cu riscul depășirii țintei de deficit de 6,2%, care oricum este neverosimilă. Eu unul aș da drumul la un procent de deficit pentru a mă asigura că ofer lichiditate unei economii disperate de orice formă de impuls. Momentan nu mai există niciun fel de stimul, nici investițional, nici monetar, nici fiscal”, a precizat economistul Adrian Mitroi.

Cum ar trebui să arate bugetul pe anul 2027

Adrian Mitroi atrage atenția că prioritatea zero este închiderea bugetului pe anul viitor în decembrie, iar pentru acest lucru trebuie să ținem cont că economia nu mai crește, iar România intră într-o recesiune care nu va fi temporară.

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„Prioritatea zero este să închizi în decembrie bugetul pentru anul viitor. Trebuie însă foarte mare atenție, pentru că economia nu mai crește. Costurile sunt foarte mari la motorină, la energie electrică și vedem că nici centrala de la Cernavodă nu a pornit de atâta timp, în ciuda promisiunilor unora. Iar PNRR nu mai ai, așa că, dintr-odată, România intră într-o zonă de conjunctură dificilă, într-o recesiune care nu va fi temporară”, a mai declarat Adrian Mitroi.

„România nu mai poate ieși de aici cu modelul ăsta economic. Câtă vreme e greu să mai faci tăieri și nimeni nu vrea să se apuce de reforme pentru a crește veniturile, mă tem că singura soluție pe care o putem lua în considerare, în cadrul bugetului de anul următor, este reducerea drastică a investițiilor.

De altfel, foarte multe investiții au fost făcute superficial și fără un efect multiplicator important. Poate că nu va fi un lucru rău, cu condiția să rămână doar investițiile foarte valoroase și cu putere de multiplicare în economie. Aceasta este, de fapt, soluția României: avem mai puțini bani, așa că îi vom aloca către resurse și proiecte clar profitabile și cu efect multiplicator”, a mai precizat Adrian Mitroi.

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De asemenea, acesta susține că România nu poate depăși situația actuală cu modelul economic existent și că, în absența unor reforme care să crească veniturile, bugetul pe anul viitor ar putea impune reducerea investițiilor, cu păstrarea celor cu efect multiplicator.

Cum arată proiectul de rectificare propus de Ministerul Finanțelor

Proiectul de lege privind rectificarea bugetară publicat de Ministerul Finanțelor pornește de la o reducere a veniturilor estimate pentru 2026 cu 2,1 miliarde de lei și de la o reducere a cheltuielilor cu 612 milioane de lei. Documentul actualizează și PIB-ul nominal utilizat la rectificare, de la 2.056 miliarde de lei la 2.086,3 miliarde de lei, pe baza celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, potrivit Ministerului Finanțelor.

La nivelul bugetului general consolidat, proiectul indică o diminuare pe sold a veniturilor cu 4.707,4 milioane de lei, o diminuare a cheltuielilor cu 1.201,7 milioane de lei și o majorare a deficitului cu 3.505,6 milioane de lei, potrivit Ministerului Finanțelor. Ministerul precizează, în document, că „nominal deficitul bugetului general consolidat se majorează cu 3,5 miliarde lei, la 130,3 miliarde lei, ponderea în PIB menținându-se la 6,2%”, se arată în proiectul Ministerului Finanțelor.

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Pe partea de venituri, documentul indică mai multe categorii cu influențe pozitive: impozitul pe profit, cu 1.194,0 milioane de lei; alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice, cu 947,3 milioane de lei; impozitul pe venit și salarii, cu 2.027,2 milioane de lei; TVA, cu 7.176,8 milioane de lei per sold. În sens negativ este menționată categoria accize, cu minus 3.680,1 milioane de lei.

Ministerul Finanțelor transmite că prognoza de venituri a fost actualizată pe baza încasărilor efective din primele nouă luni. La TVA, documentul consemnează încasări peste program de 7,18 miliarde de lei, din care 2,81 miliarde de lei sume defalcate pentru bugetele locale. Sunt menționate și încasări suplimentare din impozitul pe venit, cu 2,03 miliarde de lei, impozitul pe profit, cu 1,19 miliarde de lei, impozitul pe dividende de la persoane juridice, cu 0,95 miliarde de lei, și impozitele specifice sectorului bancar și energetic, inclusiv contribuția de solidaritate, cu 1,71 miliarde de lei.

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Sunt raportate și încasări sub așteptări. Documentul menționează sume mai mici din accize, cu minus 3,68 miliarde de lei, atribuite reducerii accizei la motorină, din taxele din jocuri de noroc, cu minus 0,75 miliarde de lei, din veniturile nefiscale, cu minus 1,87 miliarde de lei, și din sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate, cu minus 4,58 miliarde de lei, corelate cu ritmul de execuție a proiectelor.

Pe partea de cheltuieli, proiectul prevede majorarea cheltuielilor de personal cu 65 de milioane de lei, tăierea sumei de 1,13 miliarde de lei de la subvenții și o suplimentare de 3,5 miliarde de lei la capitolul dobânzilor care trebuie plătite în contul datoriei publice.

Documentul include suplimentări pentru mai multe ministere. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale primește 3.319,8 milioane de lei. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale primește 983,6 milioane de lei. Ministerul Sănătății are o suplimentare pe sold de 71,9 milioane de lei, din care sunt menționate drepturi salariale ale serviciilor publice județene de ambulanță, cu 183,0 milioane de lei, funcționarea UPU/SMURD din spitalele aflate în subordinea autorităților administrației publice locale, cu 200 de milioane de lei, și acțiuni de sănătate și programe naționale de sănătate în spitale subordonate Ministerului Sănătății, inclusiv pentru funcționarea UPU/SMURD, cu 391,0 milioane de lei.

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Ministerul Afacerilor Interne are o suplimentare pe sold de 166,8 milioane de lei. Din această sumă, documentul menționează cheltuieli de personal de 68,6 milioane de lei pentru încadrarea promoției de absolvenți ai Academiei de Poliție, bunuri și servicii de 4,5 milioane de lei pentru menținerea capacității operative și funcționarea mijloacelor de intervenție și mobilitatea acestora, alte cheltuieli de 6,2 milioane de lei pentru plata despăgubirilor stabilite de instanțele de judecată și cheltuieli cu asistența socială de 563,0 milioane de lei pentru asigurarea drepturilor de pensie în luna decembrie 2026. La capitolul dobânzi în contul datoriei publice este prevăzută suma de 3,5 miliarde de lei.

Printre diminuările și realocările prevăzute, Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale are minus 946,9 milioane de lei per sold, din care minus 200,0 milioane de lei la alte transferuri și minus 4.992,9 milioane de lei la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene.

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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației are minus 1.099,8 milioane de lei. Documentul menționează diminuarea unor sume reținute la nivelul ordonatorului principal de credite, în temeiul art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de minus 1.094,8 milioane de lei. Ministerul Energiei are minus 1.050,8 milioane de lei, iar în document sunt menționate economii la cheltuielile cu subvențiile de minus 800,0 milioane de lei.

Sunt prevăzute și diminuări la Ministerul Finanțelor, cu minus 582,3 milioane de lei per sold, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu minus 563,6 milioane de lei, la Ministerul Educației și Cercetării, cu minus 386,5 milioane de lei, la Secretariatul General al Guvernului, cu minus 152,0 milioane de lei, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, cu minus 103,5 milioane de lei, și la Curtea de Conturi, cu minus 69,2 milioane de lei.

În Nota de Fundamentare se arată: „Pe partea de cheltuieli, suplimentarea acoperă obligații certe până la sfârșitul anului: dobânzile aferente datoriei publice (+3,5 miliarde lei), transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat (+3,47 miliarde lei), asistența socială (+0,72 miliarde lei) și drepturile de personal. Sursa o reprezintă sumele estimate că nu vor fi utilizate în acest an: proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cu grad redus de execuție (−5,24 miliarde lei la bugetul de stat, din care −4,99 miliarde lei din rezerva constituită la Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale pentru continuarea finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene), subvenții (−1,14 miliarde lei), alte transferuri și cheltuieli de capital”.

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