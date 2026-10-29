Fiecare zi de amânare a rectificării bugetare poate costa până la 15 milioane de lei. Avertismentul economistului Adrian Negrescu

Autor: Aniela Manolea
Joi, 29 Octombrie 2026, ora 12:56
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Fiecare zi de amânare a rectificării bugetare poate costa până la 15 milioane de lei. Avertismentul economistului Adrian Negrescu
Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare FOTO Hepta

Amânarea rectificării bugetare nu rezolvă nicio datorie, dar costă bugetul între 10 și 15 milioane de lei pe zi, spune consultantul financiar Adrian Negrescu. „Rectificarea întârziată nu este o economie, ci o datorie amânată cu dobândă. Statul nu plătește facturile la timp, iar firmele se împrumută ca să-și plătească angajații și furnizorii. În final, costul revine tot la buget”, a explicat Negrescu, joi, 29 octombrie.

„Cât ne costă fiecare zi de amânare a rectificării bugetare? Între 10 și 15 milioane de lei.

Ministrul Nazare promitea o primă rectificare, pentru urgențe, până la sfârșitul lui octombrie, și o a doua, de ajustare, până la finalul lui noiembrie. Ieri am aflat, cu stupoare, că ministerele au cerut însă la prima rectificare aproape 60 de miliarde de lei, echivalentul a 3% din PIB. O sumă exorbitantă, absolut ireală, care dovedește că bugetarii care au făcut aceste cereri de plată trăiesc într-o lume paralelă”, a scris economistul Adrian Negrescu pe Facebook.

Restanțele de plăți sunt o formă de datorie care evită statisticile, consideră el.

„România plătește în fiecare zi aproximativ 185 de milioane de lei doar pe dobânzi. Restanțele către firme și instituții sunt însă tot o formă de datorie, doar că nu apare în statistici. Costul ei este plătit de altcineva. Făceam un calcul recent, la Frames, în care estimam că amânarea plăților costă economia între 10 și 15 milioane de lei pe zi, adică aproximativ 2–3 milioane de euro, sau 300–450 de milioane de lei pe lună”, susține analistul.

Rectificarea bugetară sufocă în fiecare zi pierdută firmele care țin în viață investițiile publice.

„În esență, rectificarea întârziată nu este o economie, ci o datorie amânată cu dobândă. Statul nu plătește facturile la timp, iar firmele se împrumută ca să-și plătească angajații și furnizorii. În final, costul revine tot la buget, sub forma penalităților, a dobânzilor mai mari și a încasărilor mai mici din taxe. Pentru o economie aflată deja în contracție, fiecare zi de amânare înseamnă mai puțină lichiditate pentru firmele care țin în viață investițiile publice”, a explicat Adrian Negrescu.

Dincolo de efectele financiare ale amânării, lipsa fondurilor de funcționare ale unităților de primiri urgențe și ambulanțelor, pune în pericol și vieți omenești.

„Amânarea rectificării nu face să dispară nicio cheltuială. Doar le face mai scumpe. Între 10 și 15 milioane de lei pe zi plătiți în penalități, dobânzi și costuri de finanțare, la care se adaugă riscul unor servicii medicale blocate și presiunea pe ratingul de țară, reprezintă prețul indeciziei. Termenul legal pentru rectificare este 30 noiembrie, dar economia nu își permite să aștepte până atunci”, consideră Adrian Negrescu.

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