"Pacientul este stabilizat, dar nu vindecat". După rectificarea bugetară, un expert în economie avertizează: "Statul funcționează de la o lună la alta, cu bani mutați dintr-un buzunar în altul"

Expertul în economie Adrian Negrescu a lansat un avertisment critic după ce Executivul a adoptat prima rectificare bugetară din acest an. Analistul afirmă că dincolo de deciziile luate de Executiv pentru stingerea unor crize imediate, structura finanțelor publice arată o vulnerabilitate sistemică majoră și o lipsă de viziune pe termen lung în gestionarea banului public.

O analiză de fond asupra strategiei financiare folosite de autorități

Expertul economic consideră că soluțiile adoptate reprezintă doar o formă temporară de supraviețuire administrativă, care nu rezolvă problemele de fond ale aparatului de stat.

Adrian Negrescu a descris vineri, 30 octombrie, situația actuală în termeni extrem de duri:

"Guvernul a pus pe masă prima rectificare a anului, iar diagnosticul pe care îl lasă să se vadă este unul îngrijorător. Statul funcționează de la o lună la alta, cu bani mutați dintr-un buzunar în altul, ca să acopere găurile care apar mereu în aceleași locuri", a scris Negrescu pe Facebook.

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Unde merg fondurile alocate de urgență prin decizia guvernamentală

Analistul a identificat destinațiile exacte ale banilor distribuiți prin această ordonanță de urgență, punctând zonele critice unde s-au acumulat datorii majore în ultimele luni.

"Spitalele primesc fonduri pentru medicamente și urgențe, pensiile din decembrie au acoperire, iar primăriile rămase datoare furnizorilor primesc 2 miliarde de lei."

Perspectiva macroeconomica și concluzia îngrijorătoare a expertului

În ciuda ajustărilor realizate la nivelul ministerelor, indicatorii macroeconomici de avertizare timpurie rămân la un nivel ridicat, lăsând țara vulnerabilă în fața partenerilor europeni. Adrian Negrescu a sintetizat realitatea fiscală în care se află România:

"Deficitul rămâne oficial la 6,2% din PIB. Pacientul este stabilizat, dar nu vindecat."

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