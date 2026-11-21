Guvernul se pregătește pentru o nouă rectificare bugetară, în condițiile în care solicitările financiare ale ministerelor au crescut, potrivit unor surse. Suma este cu 10 miliarde de lei mai mare decât cea estimată inițial, iar Executivul trebuie să identifice resurse și pentru creșterea pensiilor, prevăzută în proiectul de buget pentru 2027.

Ministerul Finanțelor lucrează la cea de-a doua rectificare bugetară din acest an, care ar urma să fie finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, majoritatea ministerelor și-au transmis deja necesarul de finanțare, iar datele vor fi centralizate în cursul săptămânii viitoare.

Solicitările instituțiilor au depășit însă estimările inițiale. Dacă în urmă cu câteva săptămâni ministerele cereau aproximativ 60 de miliarde de lei, între timp suma ar fi crescut la aproape 70 de miliarde, conform unor surse Digi24.

Ministerele cer tot mai mulți bani la rectificarea bugetară

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizase anterior că solicitările ministerelor sunt mult prea mari în raport cu posibilitățile financiare ale statului.

„Este o sumă foarte mare. Nu cred că România își permite să aloce sume de o asemenea magnitudine. Cred că trebuie să fim responsabili și cred că în adâncul sufletului lor, toți ordonatorii știu că acea sumă este un pic exagerată”, declara Alexandru Nazare.

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În ciuda acestui avertisment, necesarul de finanțare comunicat de ministere a continuat să crească. Rămâne de văzut ce sume vor fi aprobate efectiv și cum vor fi distribuite fondurile disponibile.

Guvernul pregătește și bugetul pentru 2027

În paralel cu rectificarea bugetară, Ministerul Finanțelor trebuie să stabilească principalele cheltuieli pentru anul viitor. Una dintre priorități este identificarea fondurilor necesare majorării pensiilor, urmând să fie stabilit și procentul cu care acestea vor crește.

Totodată, proiectul de buget pentru 2027 trebuie să țină cont de unele măsuri fiscale anunțate de PSD, printre care și reducerea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame. Presiunea asupra finanțelor publice este amplificată de necesitatea contractării unor noi împrumuturi. Până la sfârșitul anului, statul ar mai avea nevoie să atragă peste 30 de miliarde de lei de pe piețele financiare interne și externe.

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Potrivit datelor citate de Profit.ro, datoria publică a României ar putea depăși 1.300 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 62% din Produsul Intern Brut (PIB). Aceasta ar reprezenta un nou nivel record, în condițiile în care ponderea datoriei publice în PIB a crescut cu aproximativ trei puncte procentuale față de anul trecut.

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