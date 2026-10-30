Rectificarea bugetară include 1,1 miliarde de lei pentru plăți restante din programul Anghel Saligny, anunță ministrul Dezvoltării

Rectificarea bugetară include plata a aproape jumătate din valoarea facturilor restante către firmele care au realizat lucrări finanțate prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, anunță ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica, vineri, 30 octombrie.

„Am identificat astăzi, în ședința de Guvern, soluții prin care să putem achita rapid aproape 1,1 miliarde de lei pentru restanțele acumulate la lucrări din Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Peste 680 de milioane din această sumă provin dintr-o reașezare a fondurilor din bugetul Ministerului Dezvoltării. Restul banilor sunt din acel fond de 10% blocat de Ministerul Finanțelor la nivelul fiecărui minister, banii au fost deblocați după discuții cu echipa de la Finanțe, care a înțeles argumentele noastre. Este vital ca toate aceste fonduri să ajungă în cel mai scurt timp în conturile filmelor românești, care au executat și finalizat lucrările. Antreprenorii așeaptă deja banii de luni bune, practic vom achita aproape jumătate din cele 2,3 miliarde de lei restante”, a anunțat ministrul Dezvoltării Alexandru Stoica la finalul ședinței de Guvern în care a fost aprobată rectificarea bugetară.

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Acesta a subliniat că diferența de bani care trebuie achitată fimelor care au realziat lucrări prin programul „Anghel Saligny” va fi plătită în urma rectificării bugetare din luna noiembrie. Alexandru Stoica spune că alocarea acestor bani „înseamnă o mare gură de oxigen pentru companiile locale, într-o perioadă dificilă”.

Acesta anunță că plățile către firmele care au realziat lucrări în cadrul unor proiecte finamțate prin PNRR au fost „accelerate”.

„În paralel, am accelerat săptămâna aceasta ritmul decontării facturilor pentru proiectele finanțate prin PNRR. Este una dintre marele priorități ale momentului. Am ajuns astfel la peste 250 milioane de lei plătite beneficiarilor în această săptămână și vom menține ritmul accelerat până în ultima zi. Suntem într-o cursă contracranometru pentru a închide cât mai multe dintre cerile de plată neonorate din PNRR găsite la preluarea mandatului”, adaugă ministrul.

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