Rapoartele din teren arată că peste 1.000 de kilometri pătrați au fost eliberați în ultimele zile de sub ocupația rusă în estul Ucrainei.

Informațiile, confirmate de ambele părți implicate în conflict, sunt de natură să încurajeze poporul ucrainean și să dea o minimă speranță vecinilor Ucrainei că războiul s-ar putea încheia. Cu toate acestea, experții consideră că acest conflict este departe de a fi încheiat.

Generalul (r.) Virgil Bălăceanu: ”Sunt niște semne încurajatoare”

Generalul (r.) Virgil Bălăceanu este de părere, într-un interviu acordat Ziare.com, că această contraofensivă a Ucrainei nu duce neapărat la o încheiere rapidă a războiului și nici la recucerirea rapidă a tuturor teritoriilor ocupate de ruși. Acțiunea împinge într-un viitor incert momentul visat de Putin, de anexare a teritoriilor din sud-estul Ucrainei.

”Nu sunt niște garanții că Ucraina va câștiga războiul, dar sunt niște semne încurajatoare”, a spus generalul. ”Acest lucru demonstrează că inițiativa aparține nu numai armatei ruse, armata invadatoare, ci și armatei ucrainene”, declară expertul militar.

”Inițiativa armatei ucrainene este legată de faptul că a început acțiuni contraofensive, de faptul că a început lupta de rezistență în teritoriile ocupate și reușește să îndepărteze cât mai mult, în timp, nu neapărat geografic, momentul pe care îl vor rușii, de anexare sau de confederare a zonei de sud-est. Însă vom vedea evoluția pentru că aici s-a creat un echilibru. Ambele tabere desfășoară aceleași acțiuni de luptă. Până acum Ucraina era în apărare și armata rusă în ofensivă.

Ads

Acum ambele tabere sunt și în apărare și în ofensivă. Rușii sunt în ofensivă cu ritmuri foarte scăzute în punga Donbasului unde ucrainenii sunt în apărare. În schimb, în zonele Zaporojie, Herson, Harkov au început acțiunile, inițial de contratacuri, ulterior de contraofensivă a armatei ucrainene.

Și este un obiectiv destul de clar descris de eliberare a malului drept al Niprului care îndepărtează mult discutata problemă pentru noi, România, și anume Odesa: Odesa-gurile Dunării, Odesa-Transnistria și, ar trebui să mai spunem, Odesa-Liov, care este principalul obiectiv în zona de vest a Ucrainei”, a mai explicat generalul (r.) Virgil Bălăceanu.

Cele două armate se pregătesc de iarnă

Deși suntem încă la începutul toamnei, cele două armate aflate în conflict încep deja pregătirile pentru ceea ce se poate întâmpla în iarna aceasta. Iar Rusia deja întâmpină unele probleme.

Ads

”În prezent, acțiunile militare la această oră sunt în echilibru. Ucrainenii au început să desfășoare din ce în ce mai amplu și lupta de gherilă.

Care va fi rezultatul, vom vedea, pentru că nu există garanții la ora actuală. Rezultatele depind de foarte mulți factori. Din partea rușilor, dacă pot să suplimenteze forțele, și văd că nu reușesc. Să vedem dacă Rusia reușește să atingă noul obiectiv decretat de Putin - de 1.150.000 de oameni mobilizați, de la 1.030.000 de oameni.

Au probleme cu crearea noilor unități de voluntari. Încep să aibă probleme cu muniția curentă pentru că sunt componente care veneau în procent de 70% din Occident.

Armata ucraineană are nevoie să fie în continuare dotată și echipată de către statele occidentale, are nevoie de muniții pentru că acestea se consumă, are nevoie să-și protejeze industria de apărare pentru că aceasta furnizează în continuare și echipamente și muniții și execută și reparații capitale la tehnica deteriorată”, a mai spus generalul Virgil Bălăceanu.

Este nevoie să-și pregătească și sezonul de toamnă iar ambele tabere trebuie să se pregătească de un război pe timp de iarnă. Deocamdată inițiativa aparține mai mult ucrainenilor”, a spus generalul.

Ads