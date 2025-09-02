A uitat 7.500 de lei în bancomat și a intrat în panică. Cum a reușit un bărbat din Tulcea să-și recupereze banii

Un bărbat din județul Tulcea și-a recuperat suma de 7.500 lei, uitată într-un bancomat, cu ajutorul unui jandarm și al unei femei, a anunțat marți, 2 septembrie, într-un comunicat de presă, Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ).

Banii au fost găsiți pe tastatura bancomatului aflat în sediul unei bănci de către o femeie, care a sunat la numărul unic de urgență 112 și a semnalat situația. Angajații IJJ Tulcea au ridicat banii și au început procedurile pentru identificarea proprietarului.

'Bărbatul care uitase banii a fost găsit și și-a recuperat întreaga sumă în condiții de siguranță. Ulterior, acesta a transmis o scrisoare de mulțumire Jandarmeriei Tulcea, apreciind profesionalismul și corectitudinea jandarmului care a dat dovadă de responsabilitate, implicare și integritate', se arată în comunicatul IJJ Tulcea.

