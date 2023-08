Unde să faci recuperarea medicală după un accident sportiv la umăr - ghid pentru pacienți

Cristina este o persoană activă și sportivă, care locuiește de mai mulți ani în Canada. În urmă cu ceva timp Cristina a încercat pentru prima oară o activitate sportivă nouă și solicitantă precum schi-ul de fond și, deși avea o condiție fizică excelentă, după 4 ore intensive de schi, din cauza vitezei, Cristina a căzut și s-a accidentat la umărul drept, durerea de umar fiind una dintre cele mai greu de suportat.

„Foarte dureros. A fost cel mai dureros accident din viața mea” povestește Cristina.

După mai multe săptămâni de imobilizare, Cristina s-a operat artroscopic pentru fractura de humerus. ”După tratamentul chirurgical am ajuns în punctul din care am plecat. Eram imobilizată. Așa că am decis să vin împreună cu soțul meu, la mama, în România, în București. Aici sora mea m-a îndrumat către un centru de recuperare medical modern din cadrul Enayati Medical City, un oraș medical modern, superb, așa cum găsești și în străinătate.”

”Am programat o consultație la un medic primar de Recuperare Medicală, care mi-a prescris fizioterapie, kinetoterapie și hidrokinetoterapie. Am început programul de recuperare și după primele 10 ședințe am început să îmi mișc mâna. Doamna doctor mi-a garantat rezultate excelente după 20 de ședințe de recuperare medicală și astfel, deși trebuia să plec înapoi în Canada în 30 de zile, am amânat de 3 ori la rând plecarea.”

Protocol recuperare umar

Respectând programul personalizat pe care i l-a prescris echipa medicală de la centrul de recuperare din Enayati Hospital, Cristina a început din nou să fie independentă, să își poată realiza igiena personală, să își perie și să își prindă părul. Un succes datorat unei echipe interdisciplinare de medici, a unei baze de recuperare care oferă cele mai bune soluții de reabilitare, dar și pacientei care a ales ce-i mai bine pentru ea și a urmat terapiile recomandate cu voință, strictețe și încredere.

„Am rămas în România 3 luni de zile mulțumită profesionalismului și dedicării echipei de Recuperare Medicală – medici specialiști, fizioterapeuți, kinetoterapeuți. A fost o perioadă dificilă, am avut dureri mari, dar cu ajutorul echipei de fiziokinetoterapeuți a centrului de recuperare din Enayati Hospital am învățat să fac față situației și să am voința necesară să vin în fiecare zi la tratament.”

„Sunt absolut copleșită și nu există cuvinte de mulțumire pentru câtă pasiune și profesionalism pun acești oameni în fiecare zi” - sunt cuvintele de apreciere pe care Cristina le-a avut de spus despre echipa de recuperare medicală din spitalul de recuperare din Bucuresti la finalul tratamentului, atunci când s-a întors în Canada.

Recuperarea medicală este o specialitate medicală complexă, ce intersectează domeniul medical, educațional și social. Scopul tratamentelor de medicina fizica si de reabilitare medicală este să îmbunătățească și să restabilească capacitatea motorie funcțională și calitatea vieții pentru persoanele care au suferit diverse leziuni sau traumatisme, cu apariția unor dizabilități fizice sau handicapuri.

Recuperarea fizică după un traumatism este plină de provocări, dar prin stabilirea unui plan de tratament personalizat și adecvat, protocol recuperare umar, in czuk de fata șansele de recăpătare a mobilității și funcționalității fizice cresc semnificativ.

În cazul traumatismelor și accidentelor sportive, precum și după intervențiile chirurgicale de specialitate este indicată începerea unui program de recuperare intensiv. Recuperarea medicală se desfășoară de obicei pe parcursul a mai multor ședințe de terapie, de preferat într-o bază de recuperare medicală și sub îndrumarea unui personal medical specializat, cu terapii precum fizioterapie, kinetoterapie, hidroterapie, hidrokinetoterapie, masaj terapeutic etc.

