Portretul unuia dintre cei periculosi traficanti de droguri din Ardeal. Eliberat conditionat dupa 6 ani, a revenit recent dupa gratii

Flagrantul a avut loc in orasul Ocna Mures, unde politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia impreuna cu procurorii DIICOT Alba l-au depistat cu 348 de comprimate de MDMA pe care incerca sa le vanda. Valoarea totala a drogurilor este de aproape 30.000 de lei. MDMA (metilen-dioxid-metilamfetamina) este numele stiintific al drogului ecstasy. Este drog psihoactiv sintetic, care provoaca dependenta, cu proprietati asemanatoare amfetaminelor stimulante. Mailat a lucrat in 2019 in Germania, unde ar fi intrat an legatura cu traficanti de la care a cumparat comprimatele de ecstasy.Barbatul in varsta de 42 de ani a mai trecut pe la inchisoare. A stat sase ani dupa gratii, in urma unei condamnari pentru infractiuni grave. A fost trimis in judecata, alaturi de alte cinci persoane, pentru trafic de droguri si trafic de persoane. A fost condamnat definitiv la 10 ani de inchisoare in 2014, dar era in arest preventiv din 2012.Mailat a fost liderul unei grupari specializata in trafic de droguri si trafic de persoane pe ruta Romania - Franta. In sarcina sa s-au retinut infractiunile de trafic de persoane, trafic de minori si trafic de droguri si introducere ilegala de arme letale in tara (la perchezitii a fost descoperit un pistol, precum si munitie letala).In urma cercetarilor, procurorii au stabilit ca gruparea infractionala a dus in strainatate un numar de 6 tinere, din care una minora, pentru a practica prostitutia. Fetele erau racolate prin diferite metode, dupa care erau duse de traficanti in Franta, Italia si Spania. O parte dintre acestea si-au dat acordul pentru a practica prostitutia in strainatate, ba mai mult, au devenit la randul lor traficante, astfel ca acum sunt cercetate pentru prostitutie si proxenetism.In ceea ce priveste minora, potrivit anchetatorilor aceasta a fost sedusa de unul dintre traficanti care i-a promis ca ii va procura acte false pentru a fugi impreuna in Franta, ajungand, in final, sa intretina relatii sexuale cu mai multe persoane in Romania.De asemenea, au fost interceptate doua colete care contineau droguri de mare risc, respectiv cocaina, trimise in Romania din Franta, prin intermediul unor firme de transport . Dupa interceptarea acestor colete au fost facute si perchezitiile domiciliare, in cursul carora oamenii legii au gasit aproape 10.000 de euro.Barbatul a fost liberat conditionat in 19 septembrie 2018 si a beneficiat si de legea recursului compensatoriu, primind peste 400 de zile de libertate."Din totalul de 3.652 de zile inchisoare condamnatul a executat 2.187 zile, i se considera ca executate in baza legii nr. 169/2017 420 de zile, iar ca urmare a muncii prestate i se considera executate 279 de zile, la data analizarii in comisie fiind indeplinit criteriul fractiei minime prevazute de lege. Raportat la conduita condamnatului, instanta observa ca pe parcursul perioadei de detentie acesta a avut un comportament preponderent corespunzator, a fost recompensat de 23 de ori si a castigat urmare a muncii prestate un numar de 279 de zile considerate ca executate.A fost sanctionat disciplinar de 3 ori, insa a mai fost discutat inca o data in comisie. Fata de faptul ca nu a mai fost sanctionat disciplinar de la analiza precedenta, fiind recompensat de 5 ori in perioada amanarii, instanta apreciaza ca petentul condamnat a fost staruitor in munca, disciplinat si a dat dovezi temeinice de indreptare", se precizeaza in hotararea Judecatoriei Aiud prin care s-a admis liberarea conditionata. Daca va fi condamnat in noul dosar, Mailat va executa si restul de 766 de zile din condamnarea anterioara.