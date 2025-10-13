O judecătoare a întârziat 4 ani redactarea unei sentințe penale într-un dosar de tentativă la omor calificat. Acum ea e cea judecată

Autor: Adrian Zia
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 16:37
1397 citiri
O judecătoare a întârziat 4 ani redactarea unei sentințe penale într-un dosar de tentativă la omor calificat. Acum ea e cea judecată
O judecătoare a întârziat patru ani redactarea unei sentințe penale într-un dosar de tentativă la omor calificat FOTO Pixabay

O judecătoare din Bucureşti a fost trimisă în judecată de Parchetul General pentru patru infracţiuni de abuz în serviciu. Ea este acuzată că nu a redactat, timp de patru ani, nicio sentinţă penală, astfel neputând fi traşi la răspundere penală patru inculpaţi pentru tentativă de omor. Aceştia erau condamnaţi la pedepse între 5 şi 12 ani de închisoare.

Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a finalizat cercetările şi a dispus trimiterea în judecată a unei inculpate, având calitatea de judecător la o instanţă din Bucureşti, pentru patru infracţiuni de abuz în serviciu.

”Inculpata nu a respectat prevederile normelor de procedură penală şi a omis să redacteze în decursul a mai bine de patru ani o sentinţă penală pronunţată pe 1 septembrie 2020, nerespectând cu bună ştiinţă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 406 alin. 3 Cod procedură penală, încălcând astfel prevederile art. 8 din Codul de procedură penală. Prin acest comportament a fost împiedicată tragerea la răspundere penală, începând de la 1 octombrie 2020 şi până în prezent, a patru inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, în stare de recidivă postexecutorie”, arată reprezentanţii PICCJ, luni, într-un comunicat de presă.

În rechizitoriu se arată că judecătoarea ar fi omis cu rea-credinţă redactarea hotărârii, deşi a fost sancţionată disciplinar pentru săvârşirea abaterii disciplinare de ”neredactarea hotărârilor judecătoreşti, din motive imputabile, în termenele prevăzute de lege”, prevăzută în Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Faptele sale ar fi afectat grav dreptul a două persoane vătămate la soluţionarea cauzei cu celeritate şi într-un termen rezonabil, drept prevăzut art. 6 paragraful 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi art. 20 din Constituţia României, adaugă sursa citată.

”Menţionăm că prin sentinţa penală menţionată, aflată şi în prezent în curs de redactare, magistratul judecător a dispus condamnarea celor patru inculpaţi din dosarul ce făcea obiectul judecăţii cu pedepse între 5 şi 12 ani de închisoare. Aceştia s-au aflat sub măsura arestării preventive, a arestului la domiciliu şi ulterior a controlului judiciar până la data de 17.01.2020, ulterior fiind lăsaţi liberi. După această dată, unul dintre inculpaţi a comis mai multe infracţiuni de furt, fiind condamnat în două cauze penale”, mai arată PICCJ.

Rechizitoriul a fost transmis Curţii de Apel Bucureşti, instanţă competentă să judece cauza în fond.

Raluca Turcan, reacție dură după sondajul în care AUR bate tot. "PSD atacă PNL și câștigă Simion"
Raluca Turcan, reacție dură după sondajul în care AUR bate tot. "PSD atacă PNL și câștigă Simion"
Deputata PNL Raluca Turcan a susținut luni, 13 octombrie, că PSD 'pare mai preocupat să lovească în lideri liberali decât să consolideze guvernarea', iar 'atacurile constante' la adresa unor...
Avertismentul Laviniei Șandru pentru români: "Reacționează! Dacă noi tăcem, alții decid totul în locul nostru" VIDEO
Avertismentul Laviniei Șandru pentru români: "Reacționează! Dacă noi tăcem, alții decid totul în locul nostru" VIDEO
Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al Partidului Umanist Social Liberal, a atras atenția luni, 13 octombrie, asupra pasivității tot mai mare a societății în fața unor decizii care...
#redactare sentina penala, #judecatoare, #dosar tentativa omor , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Total neasteptat! Ce i-a spus Gigi Becali sotiei sale, chiar inainte de miezul noptii: "Sa nu mai aiba astia ce face"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nu exista alta varianta: Romania, sanctionata de UEFA dupa 1-0 cu Austria!

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Moscova anunță un nou nume pe lista persoanelor date în urmărire: Dizidentul Vladimir Kara-Murza, eliberat în schimbul de prizonieri Rusia - Occident
  2. Australia își deschide reprezentanță diplomatică în România. Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu s-au întâlnit cu șeful Camerei Reprezentanților de la Canberra
  3. Coliziune violentă între două trenuri. Două persoane sunt în stare critică, alte 100 fiind rănite. Unde s-a produs accidentul feroviar VIDEO FOTO
  4. Ucraina acuză Rusia că a conectat centrala nucleară de la Zaporojie la rețeaua sa electrică. "Au întrerupt intenționat conexiunea cu Ucraina"
  5. O judecătoare a întârziat 4 ani redactarea unei sentințe penale într-un dosar de tentativă la omor calificat. Acum ea e cea judecată
  6. Vicepreședinte al Parlamentului European, șocat de cazul tinerei din Constanța care a murit după naștere. "Nu, de data asta nu e vina medicilor. Soțul a refuzat..."
  7. Avertismentele ANSVSA anunță un risc crescut focare de boli care lovesc fermele cu animale. Ce măsuri iau autoritățile
  8. 491 de zile în mâinile Hamas. Un ostatic israelian dezvăluie cum a supraviețuit într-un tunel adânc de 30 de metri, plin de apă puturoasă și viermi, bătut și umilit
  9. Elevă de 8 ani, trântită la pământ de o poartă din curtea școlii, pe care erau urcați mai mulți colegi
  10. Bărbat arestat după ce a încercat să intre în casă peste altul pentru a-l ucide cu un cuțit