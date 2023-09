Rednic a dezvăluit ce a simțit în momentul infarctului. Reacția medicilor când au aflat că a condus singur până la spital

Mircea Rednic a suferit un infarct la meciul UTA - FCSB și a fost operat de urgență, fiind acum în afara oricărui pericol.

Tehnicianul de 51 de ani a povestit ce simptome a avut și cum a ajuns la spital. „Imediat după primul gol al nostru (n.r. cu FCSB), am simțit ceva. O apăsare, o greutate, nu știu cum să explic mai clar. Că apoi și ceilalți din staff, jucătorii, au zis: ‘Aoleu, Mister, poate ne-am suit noi pe dumnevoastră și v-am strivit!’.

Simțeam eu ceva, am luat o pastilă de la doctorul nostru și mi-am revenit. Am fost mai agitat în repriza a doua, parcă a mai fost ceva, dar după care mi-am revenit. N-am avut nicio jenă nici după finalul meciului cu FCSB, mai mult, am stat de vorbă, la taclale cu jucătorii, cu cei din staff, s-a stat la o bere. A doua zi, la antrenament, iar am simțit o apăsare.

I-am zis lui ‘dochi’ (n.r. – doctorul) al nostru de la echipă: ‘Vreau să fac eu un control să stau liniștit!’. Am ajuns la spital, să fac un EKG. Când a văzut rezultatul, doctorița de acolo a făcut ochii mari. Cred că nu voi putea uita prea ușor ce ochi mari a făcut. ‘Cum ați condus până aici?’, îmi punea tot felul de întrebări.

M-au dus direct la operație, au zis că nu mai are rost să pierdem niciun moment. La spital s-au impus restricții fiindcă tot veneau oameni, se interesau de soarta mea. Mai venea câte unul, băga capul, ‘E bine, doamnă?’, venea lumea în continuu. Dacă mai întârziam un pic, cred că nu mai apucam acum să mulțumesc nimănui”, a dezvăluit antrenorul, pentru Gazeta Sporturilor.

