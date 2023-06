Rednic a semnat pe două sezoane. Unde va antrena tehnicianul care a salvat UTA de la retrogradare

Mircea Rednic a avut o revenire benefică în fotbalul românesc, reușind să salveze UTA de la retrogradare, după un baraj câștigat clar în fața Gloriei Buzău.

În urma acestui succes, tehnicianul de 61 de ani va continua la Arad.

„Contractul meu era pentru Liga 2 făcut, dar asta s-a reglat repede, pentru că am câștigat barajul. Când am stabilit clauzele din contract, mi s-a impus ca obligatoriu să am 9 jucători din Academie care să facă antrenamentul cu prima echipă.

Am semnat un nou contract cu UTA, pe două sezoane. Am obiectiv clar calificarea în play-off”, a declarat Mircea Rednic, la emisiunea „La Strada TV”, citat de gsp.ro.