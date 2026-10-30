Reducerea accizei la motorină, prelungită cu trei luni, până la 1 februarie 2027. Anunțul premierului Luca Niculescu

Perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor la prețul motorinei se extinde cu trei luni, până la 1 februarie 2027, a anunțat premierul în ședința de Guvern. „Ne preocupă creșterea prețului la carburanți, suportată din ce în ce mai greu de români”, a declarat premierul Luca Niculescu vineri, 30 octombrie.

Premierul a precizat că Guvernul va prelungi aplicarea măsurilor pentru a limita creșterile la prețul motorinei pentru încă trei luni.

„Pregătirea pentru iarnă, cum am spus, un alt subiect important. Vă rog să puneți accentul pe monitorizarea situației privind necesarul de energie, inclusiv din depozitele de gaze și funcționarea sistemului. Ne preocupă, de asemenea, creșterea prețului la carburanți, suportată din ce în ce mai greu de români și, ca măsură de sprijin, vom prelungi astăzi cu încă trei luni perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor la prețul motorinei”, a explicat Luca Niculescu.

Ads

La începutul ședinței de guvern, el a transmis că miniștrii trebuie să prezinte Comisiei Europene toate demersurile realizate de țara noastră pentru rezolvarea problemelor restante în cadrul proiectelor din PNRR.

„Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, domnul Mihai Ghigiu, tocmai a revenit de la Bruxelles, unde a avut o misiune, nu cea mai simplă, aș spune, România să încaseze cât mai mulți bani din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și aici vreau să îi rog, o rugăminte fermă către toți colegii miniștri să continue eforturile pentru a prezenta Comisiei Europene cât mai clar și argumentat toate demersurile întreprinse de România pentru soluționarea problemelor restante, pentru că avem termene clare pentru transmiterea clarificărilor solicitate de Comisie și este esențial să le respectăm”, a mai afirmat Luca Niculescu.

Ads