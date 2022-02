Cât înseamnă în plus la salariu reducerea CAS cu 5%, anunțată de Cîțu. Fost ministru al Economiei: „Zero taxe pe primii 800 de lei”

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, de la USR, a transmis miercuri, 16 februarie, pe Facebook, că reducerea CAS cu 5% este echivalentă cu Zero Taxe pe primii 800 de lei pentru fiecare român.

El a spus că în sfârşit, PNL şi PSD au început să îşi dea seama că impozitarea este foarte mare în România. Năsui explică şi faptul că, pentru un român care munceşte pe salariul minim, o reducere a CAS-ului cu 5% înseamnă doar 127 de lei în plus pe lună la salariu, pe când pentru un salariu mare, precum salariul lui Klaus Iohannis, aceeaşi reducere ar însemna 1.530 de lei în plus pe lună, de 12 ori mai mult. ”Dacă, însă, am scuti 800 de lei de la taxare, toţi românii, indiferent de salariu, ar primi aproximativ 330 de lei în plus”, mai afirmă el.

”Reducerea CAS cu 5% este echivalentă cu Zero Taxe pe primii 800 de lei pentru fiecare român. În sfârşit PSD şi PNL au început să-şi dea seama că impozitarea în România este foarte mare. Nu mai zic de când le zicem noi asta, nu asta contează. Contează să reuşim să reducem povara fiscală pe muncă. Nu de alta, dar România este campioană la impozitarea muncii, mai ales pe salariile mici. Asta cauzează sărăcie şi goneşte românii în alte ţări care nu le taxează munca aşa de rău”, spune Năsui.

El apreciază că, dacă ne uităm pe cifre, ”reducerea cu 5% CAS înseamnă, pentru buget, echivalentul a Zero Taxe pe primii 800 de lei, pentru fiecare român care munceşte în această ţară”.

”Care e diferenţa dacă o facem pe una sau pe alta? Pentru bugetul de stat e la fel. Costul e acelaşi. Diferenţa este pentru români. Pentru un român care munceşte pe salariul minim, o reducere a CAS-ului cu 5% înseamnă doar 127 de lei în plus pe lună la salariu. Pe când pentru un salariu mare, să zicem salariul lui Klaus Iohannis, aceeaşi reducere ar însemna 1.530 de lei în plus pe lună. De 12 ori mai mult. Dacă, însă, am scuti 800 de lei de la taxare, toţi românii, indiferent de salariu, ar primi aproximativ 330 de lei în plus”, arată deputatul USR.

Năsui precizează: ”Ca să fie clar, nu ne împotrivim niciunei scăderi a impozitării în România. Dacă nu avem voturile în Parlament pentru zero taxe pe primii 800 de lei, dar le avem pentru reducerea CAS-ului cu 5%, vom vota reducerea CAS-ului cu 5%. Asta în cazul în care nu e o minciună spusă de PNL. Dar care e probabilitatea ca preşedintele Partidului Naţional Liberal să mintă pe facebook?”.

Liderul PNL Florin Cîţu a prezentat, recent, soluţii pentru a creşte salariile pentru toţi românii, respectiv reducerea TVA cu două procente şi reducerea CAS de la 25% la 20%, care, spune el, ar aduce aproximativ 317 lei în plus în buzunar pentru românii cu salariul mediu. El a scris, pe Facebook, că pregătise această măsură şi putea să intre în vigoare de la 1 iulie 2022.

”Dacă vrem să nu intrăm într-o criză majoră, în perioada următoare, acestea sunt cele două propuneri. Una este de a reduce TVA, pentru a ajuta lupta cu inflaţia. A doua de a reduce contribuţiile, şi aceasta, bineînţeles că deja o pregătisem la Ministerul Finanţelor, de a avea o reducere graduală, până în 2024, a acestor contribuţii”, a spus Florin Cîţu, marţi, la Parlament.