Simonis: "gargaragii" de la PNL au aruncat în presă un fals program guvernamental de reduceri

Draftul cu măsuri fiscale care se discută în aceste zile în presă este unul fals, susține președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis (PSD), într-un interviu acordat RFI

Simonis îi critică pe ”gargaragiii de pe margine din PNL” și declară că suntem țara în care ”nu mai poți lua decizii, nimeni nu ascultă nimic, facem ceea ce strigă strada, nu ceea ce trebuie”.

Alfred Simonis explică măsurile fiscale avute în vedere de Guvern: ”Ne dorim eficientizarea cheltuielilor statului. Statul trebuie să funcționeze într-un final ca o companie, care să aibă angajați performanți și angajați, dacă are nevoie de ei. Dacă nu, nu. Astăzi, desființarea celor 200.000 de posturi, care unele sunt în marea lor majoritate bugetate, aduce o economie importantă la bugetul de stat, pentru că acele posturi, chiar dacă nu sunt ocupate, la finalul anului banii pot fi ori transferați în alte părți ori, știu eu, date diferite stimulente pentru cei care sunt deja angajați. Dar efectul va fi și pentru că odată desființate zeci de mii, 200.000 de posturi, se vor pierde foarte-foarte multe funcții de conducere, pentru că șeful de serviciu care are 12-13-15 oameni, mă rog, posturi astăzi, pierzând posturile pe care Guvernul le taie, rămâne cu șapte, dacă nu sunt ocupate”.

Social-democratul îi critică pe ”gargaragiii din PNL”: ”Oricât de incomod din punct de vedere electoral ar fi, pentru că am văzut proteste, am văzut supărări, am văzut reacții ale unor patronate, ale unor sindicate, nu poate nimeni să mă convingă pe mine faptul că eliminarea sporului de vacanță, voucherului de vacanță, care e de 1.500 de lei pe an la cineva care are venit de 30.000 de lei pe lună e justificat (...). Plafonarea unor sporuri. Astăzi, sporurile sunt procent din salariu. De exemplu, dacă ai o antenă care te iradiază, dar salariul tău e foarte mare, ai 15% din 10.000 de lei salariu, ai 1.500 de lei, ai 2.000 de lei sporul. Dacă angajatul are 4.000 de lei salariu, sporul e doar de 600 de lei, adică iradierea asta e diferențiată în funcție de salariu, ceea ce e absurd (...). Sunt foarte multe măsuri pe care statul român trebuie să le implementeze și slavă Domnului, dincolo de câțiva gargaragii de pe margine, din PNL, există acolo oameni responsabili care-și doresc să facă asta și slavă Domnului că fac parte din conducerea partidului, nu de pe margine, din conducerile trecute ale PNL”, a declarat Simonis la RFI.