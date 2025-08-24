Ce șanse vor avea restructurările de la stat puse la punct de Guvern. Avocat: „Dacă se desființează mai multe posturi, intrăm în sfera concedierilor colective”

În pregătirea pachetelor 2 și 3 de măsuri fiscale, Guvernul are în vedere, în special, reducerea cheltuielilor bugetare, inclusiv a celor cu angajații.

Secretariatul General al Guvernului a pus în transparență decizională un proiect pentru reducerea numărului membrilor din Consiliile de Administrație, dar și reducerea numărului de angajați cu 10 la sută pentru funcțiile de specialitate și 30 la sută pentru funcțiile de suport, în trei autorități: ASF, ANRE și ANCOM.

În paralel, Guvernul a propus și scăderea numărului de angajați din administrațiile publice locale și din instituțiile din subordinea Executivului.

Silviu Faier, avocat specializat în dreptul muncii, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com ce prevede legea.

“În România, restructurările din administrația publică revin constant în actualitate, fie că vorbim despre reduceri masive de posturi anunțate de guvern, fie despre reorganizări punctuale la nivel de ministere, agenții sau autorități locale. Dincolo de dimensiunea politică, întrebarea firească a angajaților vizați este ce șanse au dacă sunt disponibilizați și ce drepturi sunt garantate de lege. Conform Codului muncii - art. 65 alin (2) - un post poate fi desființat doar dacă măsura este efectivă și are la bază o cauză reală și serioasă. În practică, aceasta înseamnă existența unei justificări obiective - deficit bugetar, reorganizare instituțională, digitalizare, imposibilitatea menținerii postului în noua organigramă, respectarea criteriilor legale și eliminarea oricărei motivații arbitrare, politice sau care țin de persoana salariatului”, a declarat Silviu Faier.

Ads

Avocatul spune că, dacă se desființează mai multe posturi, va fi vorba despre concedieri colective.

“Dacă se desființează mai multe posturi, intrăm în sfera concedierilor colective, unde instituția este obligată să consulte sindicatele sau reprezentanții salariaților, să notifice Inspectoratul Teritorial de Muncă și Agenția de Ocupare a Forței de Muncă și să respecte un termen de preaviz, de regulă 20 de zile lucrătoare”, a spus specialistul.

Ce drepturi au angajații

• compensații bănești, dacă acestea sunt prevăzute în contractele colective sau individuale de muncă;

• prioritate la reangajare dacă instituția reînființează posturi similare într-o perioadă scurtă;

• contestarea deciziei în instanță, dacă există suspiciuni că desființarea postului nu este reală, nu are la bază o cauză reală și serioasă sau nu a respectat procedura.

Ads

“Experiența practică arată că angajații au șanse semnificative să câștige în instanță atunci când instituțiile nu respectă formalismul legal. Instanțele au anulat numeroase concedieri pe motiv că nu s-a demonstrat caracterul „real și serios” al desființării postului sau pentru că nu au fost parcurse toate etapele procedurale. Totuși, dacă instituția publică dovedește reorganizarea printr-o nouă organigramă și respectă toți pașii procedurali, șansele de succes ale angajaților scad considerabil. Practic, litigiile se câștigă mai ales pe vicii de procedură, nu pe oportunitatea măsurii”, a adăugat Silviu Faier.

Avocatul atrage atenția că, în cazul în care se ajunge la concedieri, angajații ar trebui să primească și sprijin de la angajator, în speță de la stat.

„Comparativ cu alte state europene, România se află într-o poziție intermediară. În Franța și Germania, concedierile colective sunt reglementate extrem de strict, iar sindicatele au un rol decisiv. Negocierile pot dura luni întregi, iar angajații beneficiază de pachete generoase de compensații. În Italia sau Spania, procedurile sunt similare cu ale noastre, dar jurisprudența favorizează frecvent angajații, ceea ce obligă angajatorii la o atenție sporită. În țările nordice, restructurările sunt rareori conflictuale, datorită dialogului social foarte bine dezvoltat și a programelor de reconversie profesională finanțate de stat. România are un cadru legal relativ clar, însă problema majoră rămâne implementarea deficitară, lipsa consultării reale a sindicatelor, absența programelor de reconversie și comunicarea slabă cu angajații.

Ads

Ca avocat, apreciez că șansele angajaților de a câștiga un proces depind mai puțin de motivele invocate de instituție și mult mai mult de respectarea procedurii. O restructurare grăbită, făcută fără consultare și fără transparență, este vulnerabilă juridic și poate conduce ușor la anularea deciziei de concediere. În același timp, opinez că România ar putea să urmeze exemplul statelor europene că restructurarea nu înseamnă doar concediere, ci și responsabilitate socială, compensații reale, programe de reconversie profesională și reintegrare pe piața muncii. Doar astfel procesul devine legitim, iar administrația publică mai eficientă”, a adăugat avocatul Silviu Faier.

Ce spun guvernanții despre reorganizări

Vicepremierul Tanczos Barna spune că estimarea privind reforma din administrația locală este de minus 40.000 de posturi ocupate, el precizând că s-a decis că viceprimarul rămâne în funcție până la sfârșitul mandatului actual, la fel și numărul de consilieri.

Ads

Vicepremierul Tanczos Barna a fost întrebat la Digi24 dacă reforma administrației locale și centrale prevede reducerea a 40.000 de posturi și cum se vor face aceste tăieri.

”Este, într-adevăr, o estimare făcută de Ministerul Dezvoltării, cu privire la organizarea administrației publice locale”, a spus Tanczos Barna.

El a precizat că și prefecturile vor avea obligația să reducă cu 20% numărul de posturi ocupate și, în același timp, vizează și cabinetele demnitarilor de la centru, adică secretari de stat, miniștri. ”Într-adevăr, estimarea este de minus 40.000 de posturi ocupate, plătite, aici se reduce numărul de posturi pe cabinete, se reduce numărul de posturi din administrația publică locală, pe primărie sau pe Consiliu Județean, în funcție de localitatea respectivă și trebuie să mergem mai departe pe eficientizarea administrațiilor, ca să reducem posturile”, a spus el.

Întrebat dacă în pachetul 2 se ia vreo măsură în privința viceprimarilor de comune sub 1.500 de locuitori, Tanczos Barna a răspuns: ”Nu, am eliminat această propunere, viceprimarul rămâne în funcție până la sfârșitul mandatului actual și, până la sfârșitul mandatului actual, rămâne și numărul de consilieri, pentru că este imposibil să schimbi în timpul mandatului (...) dar pentru următorul mandat, peste 3 ani de zile, practic, o să avem cu siguranță și propunere privind numărul de consilieri care ar urma să fie redus în funcție de numărul de locuitori din acele comune, orașe. Și, la fel, și la viceprimari se va lua o decizie finală undeva până la sfârșitul acestui mandat pentru a începe mandatele următoare pe noi scheme de conducere”, a arătat el.

Ads

Ministerul Dezvoltării a pus joi, 7 august, în consultare publică măsurile privind reforma administrației publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor. Din tăierea celor peste 6.000 de posturi de consilieri, se așteaptă o reducere de cheltuieli de peste 193,9 milioane de lei pe ultimele 4 luni din acest an și economii anuale de peste 581,76 milioane de lei. Totodată, ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a prezentat o serie de măsuri de natură fiscală, precum noi reglementări privind înființarea SRL, taxarea companiilor sau noi reglementări privind plata la POS. De asemenea, Guvernul are în vedere reducerea numărului membrilor consiliilor de administrație (CA) și consiliilor de supraveghere de la aceste companii.

Ce spun sindicatele

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație și-a exprimat ”indignarea profundă” față de proiectul de act normativ publicat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care se propune eliminarea a 40.000 de posturi din administrația publică locală.

Ads

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație a transmis că, sub pretextul unei așa-zise ”eficientizări”, Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem și amputează definitiv capacitatea administrativă a statului.

”Deși inflația crește și veniturile lucrătorilor scad, statul alege să taie din oamenii care asigură funcționarea comunităților locale. Este al doilea val de măsuri de austeritate pregătit de Guvernul României, după pachetul care a intrat în vigoare de la 1 august și care a adus creșteri de TVA, împovărând suplimentar populația”, au transmis sindicaliștii, într-un comunicat de presă.

Aceștia atrag atenția că, din declarațiile ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reiese că va exista o reducere cu 34.000 de posturi a administrației publice locale, la care se adaugă încă 6.000 de posturi de demnitari și consilieri.

”Dacă 34.000 de posturi reprezintă 20% din totalul concedierilor care vor fi făcute în administrația publică locală, rezultă că, în acest moment, există aproximativ 170.000 de posturi bugetate în administrația locală. Cu alte cuvinte, în cel mai subdimensionat sistem, Guvernul aplică încă o reducere de 20% din personal, după ce anul trecut a tăiat deja 10%. Aceasta nu este reformă, ci o amputare forțată a capacității administrative a statului!”, susțin sindicaliștii.

Potrivit acestora, ”acest proiect nu înseamnă eficiență, ci blocaj administrativ”.

”Reducerea masivă a personalului va afecta direct serviciile publice esențiale – de la emiterea documentelor, gestionarea ajutoarelor sociale, colectarea taxelor locale, până la întreținerea infrastructurii”, se mai arată în comunicat.

Ads