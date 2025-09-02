Deficitul nu scade sub 8% anul acesta, atenționează premierul Bolojan. Efectele reformelor dureroase vor fi vizibile abia în 2026

Autor: Aniela Manolea
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 13:28
Deficitul nu scade sub 8% anul acesta, atenționează premierul Bolojan. Efectele reformelor dureroase vor fi vizibile abia în 2026
Premierul Bolojan nu contează pe un deficit mai mic de 8% până la finalul lui 2025 FOTO Facebook /Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, 2 septembrie, că nu se așteaptă ca deficitul României să scadă sub 8% până la finalul anului. Șeful Executivului consideră că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare adoptate de Guvern se vor vedea abia în 2026.

În conferința de presă de marți, cu privire la reducerea posturilor din administrația publică, premierul Ilie Bolojan și-a exprimat un pesimism cu privire la ținta de deficit pentru 2025.

„Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar, neavând datele în momentul de faţă, Ministerul de Finanţe cu siguranţă va comunica în perioada următoare estimările, odată cu rectificarea bugetară care se va face în cursul acestei luni, aşa este programată. Asta pentru că aceste măsuri care au fost luate - unele s-au aplicat de la 1 august, ştiţi foarte bine, încă nu avem decât o lună şi nu avem efectele lor, să vedem exact care sunt efectele”, a declarat premierul Bolojan, în conferința de presă de la Palatul Victoria.

Adoptarea celor două pachete de măsuri va avea efectele scontate abia în 2026, crede premierul.

„Efectele vor fi pe anul viitor, pentru că multe dintre ele îşi vor arăta într-o măsură mai mare rezultatele în bugetul de anul viitor”, a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul a explicat în conferința de presă de ce consideră necesară reducerea angajaților din primării și a explicat condițiile în care poate crește TVA în 2026.

