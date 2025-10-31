Coaliția de guvernare ar fi acceptat scăderea numărului de parlamentari cu 10 sută, susține vicepremierul Tanczos Barna. De ce nu se poate reduce până la 300

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 23:50
Coaliția de guvernare ar fi acceptat scăderea numărului de parlamentari cu 10 sută, susține vicepremierul Tanczos Barna. De ce nu se poate reduce până la 300
Camera Deputaților - FOTO Facebook / Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, în seara de joi, 30 octombrie, că în coaliţia de guvernare există un acord de principiu privind propunerea UDMR de a scădea cu 10 la sută numărul de parlamentari.

În schimb, ”varianta de 300 de parlamentari este o variantă periculoasă la adresa democraţiei”, a explicat Tanczos Barna.

”Minus 10% parlamentari. Prima dată s-a discutat acum două săptămani ca idee pusă pe masă de UDMR. Există acord de principiu. Varianta de 300 de parlamentari este o variantă periculoasă la adresa democraţiei, a reprezentativităţii”, a declarat, joi seară, la Digi 24, vicepremierul Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, există riscul de a apărea judeţe ”monocolor”.

”Dacă se strânge foarte mult numărul de senatori, de exemplu, şi Constituţia nu este schimbată şi trebuie să avem două Camere, şi Camera Deputaţilor şi Senat, dacă reprezentativitatea este foarte mică şi nu avem măcar doi parlamentari, doi senatori, la nivel de judeţ, ne putem trezi la judeţe monocolor”, a explicat Tanczos Barna.

Întrebat de ce nu se poate reduce numărul de parlamentari cu mai mult de 10 la sută, Tanczos Barna a explicat că aceasta a fost propunerea UDMR.

”Nu vreau să spun că nu se poate. Asta este propunerea noastră. Este exact numărul sau procentul de reducere. Dacă e afectată reprezentativitatea, e o problemă. 300 nu se poate cu siguranţă. Din punctul meu de vedere, 300 de parlamentari înseamnă o afectare a reprezentactivităţii la nivel naţional. 10% sau 11% este exact numărul, reducerea numărului de cetăţeni români conform ultimului recensământ faţă de penultimul. Şi dacă mergem cu acest procent, practic suntem în aceeaşi marjă cu 10% administraţie centrală, 10% administraţie locală, tăieri de personal şi aşa mai departe. Lucrurile se pot decide. Trebuie un pic de voinţă politică şi de cum zicea domnul Kelemen, la un moment dat, picioarele în apă rece, în lighean şi decizie”, a adăugat Tanczos Barna.

USR a depus o propunere legislativă pentru reducerea numărului de parlamentari la 300, pentru a pune în aplicare referendumul din 2009.

Proiectul nu întruneşte consensul Coaliţiei, aşa că, în 13 octombrie, Senatul a votat prelungirea termenului pentru adoptarea tacită.

Riscă UDMR să nu mai intre în Parlament? Ce este pragul alternativ și de ce amenință PSD cu eliminarea lui, în contextul discuțiilor pe numărul de parlamentari
Riscă UDMR să nu mai intre în Parlament? Ce este pragul alternativ și de ce amenință PSD cu eliminarea lui, în contextul discuțiilor pe numărul de parlamentari
Discuția legată de reducerea numărului de parlamentari constituie din nou motiv de certuri în interiorul coaliției de guvernare, de data aceasta între PSD și UDMR. Potrivit unor surse din...
Liderul USR, despre coaliția cu PNL, PSD și UDMR: "Are un potențial distrugător asupra sănătății mele"
Liderul USR, despre coaliția cu PNL, PSD și UDMR: ”Are un potențial distrugător asupra sănătății mele”
Liderul USR, Dominic Fritz, a recunoscut duminică, 26 octombrie, că, uneori, atmosfera din ședințele coaliției poate fi considerată „nesănătoasă”. Primarul Timișoarei a reamintit de...
