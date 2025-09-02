Cătălin Drulă nu ar accepta plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului: ”E ultimul lucru de care are România nevoie în acest moment”

Autor: Aniela Manolea
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 12:23
320 citiri
Cătălin Drulă nu ar accepta plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului: ”E ultimul lucru de care are România nevoie în acest moment”
Cătălin Drulă (USR) comentează o posibilă demisie a premierului Bolojan FOTO /Hepta

După ce premierul a indicat că nu poate „gira situația” în care nu se fac tăierile necesare în administrațiile locale, fostul lider USR Cătălin Drulă consideră că acest gest „e ultimul lucru de care are România nevoie în acest moment”. Drulă, cel mai vehiculat nume din USR drept candidat la alegerile Primarului General, a spus marți, 2 septembrie, că sunt necesare și mai multe reforme și „avem nevoie de comasări de localități”.

„Eu nu particip la coaliție, proiectul meu acum este Bucureștiul și nu am fost implicat în zona de guvernare, deci comentez puțin de la distanță. Lucrurile sunt dificile. Elefantul din cameră este elefantul politic al celor 35 de ani din România de după Revoluție, adică PSD-ul, ei au avut premierul care a creat această problemă, pe Marcel Ciolacu, și acum au acest Congres intern, destul de multă nervozitate”, a declarat Cătălin Drulă la RFI.

Întrebat ce crede despre o eventuală demisie a premierului Bolojan, deputatul USR a răspuns tranșant.

„Eu sper că nu, e ultimul lucru de care are România nevoie în acest moment”, a mai spus Drulă.

Premierul a pledat din nou marți pentru reducerea numărului de posturi din cadrul primăriilor, lăsând să se înțeleagă că ar putea demisiona dacă nu are susținerea coaliției.

„Premierul nu a avut datele corecte, ceea ce în sine este îngrijorător, adică a avut niște date pentru care a luat decizia inițială, care nu erau cele reale. E de notorietate că sistemul public din România a crescut și s-a umflat, s-a supradimensionat și avem nevoie de aceste reforme. Avem nevoie de reforme mult mai ample, avem nevoie de comasări de localități, de o reformă a administrației publice”, a mai spus Cătălin Drulă la RFI.

CTP reacționează la explicațiile premierului Bolojan despre tăierile din administrația locală: ”Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi”
CTP reacționează la explicațiile premierului Bolojan despre tăierile din administrația locală: ”Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi”
Ziaristul Cristian Tudor Popescu a reacționat rapid marți, 2 septembrie, la conferința de presă a premierului Ilie Bolojan, în care acesta a prezentat situația reducerilor necesare din...
10.000 de angajați din primării continuă protestele împotriva tăierii de posturi de către Guvernul Bolojan. Ce înseamnă ”fără lucru cu publicul”
10.000 de angajați din primării continuă protestele împotriva tăierii de posturi de către Guvernul Bolojan. Ce înseamnă ”fără lucru cu publicul”
Angajații din primării care protestează împotriva planului Guvernului Bolojan de a tăia 45% dintre posturile din administrația locală au ajuns la cifra de 10.000, a declarat Lucian Ciprian...
#reduceri bugetari, #administratie publica, #catalin drula, #angajati primarii, #ilie bolojan , #Stiri Catalin Drula
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Zbor transformat in cosmar, dupa ce pilotul s-a imbolnavit: Pasagerii au fost nevoiti sa petreaca mai mult de 24 de ore in avion
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Decizia surprinzatoare luata de Sorana Cirstea, dupa ce a fost jefuita in SUA. Politia din New York a facut anuntul

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cătălin Drulă nu ar accepta plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului: ”E ultimul lucru de care are România nevoie în acest moment”
  2. Sorin Grindeanu spune că PSD a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos. „Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”
  3. Mesaj european pentru România: Atrageți banii din SAFE
  4. FAZ: "Guvernarea pe credit este la modă în Europa de Est"
  5. Bolojan anunță condițiile în care va crește TVA în 2026. Ce trebuie făcut ca să fie evitat acest scenariu
  6. Bolojan: Răspunderea asumată, demisie vehiculată
  7. UPDATE Ilie Bolojan insistă să dea afară oameni din primării. Avertizează Coaliția, dacă e refuzat: „Nu pot să girez o astfel de situație” VIDEO
  8. Avertismentul grav al unui economist pentru Coaliție: ”Lăsați-l pe Bolo să meargă până la capăt la maxim. Imediat va începe haosul instant și maxim dacă pică guvernul și blocați reformele”
  9. Zi decisivă pentru Coaliția de guvernare: Momentele care vor decide soarta lui Ilie Bolojan în funcția de premier
  10. Scenariul secret care explică presiunile puse pe Ilie Bolojan: "Au ca scop ultim impunerea unui premier pesedist"