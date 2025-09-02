Cătălin Drulă nu ar accepta plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului: ”E ultimul lucru de care are România nevoie în acest moment”

După ce premierul a indicat că nu poate „gira situația” în care nu se fac tăierile necesare în administrațiile locale, fostul lider USR Cătălin Drulă consideră că acest gest „e ultimul lucru de care are România nevoie în acest moment”. Drulă, cel mai vehiculat nume din USR drept candidat la alegerile Primarului General, a spus marți, 2 septembrie, că sunt necesare și mai multe reforme și „avem nevoie de comasări de localități”.

„Eu nu particip la coaliție, proiectul meu acum este Bucureștiul și nu am fost implicat în zona de guvernare, deci comentez puțin de la distanță. Lucrurile sunt dificile. Elefantul din cameră este elefantul politic al celor 35 de ani din România de după Revoluție, adică PSD-ul, ei au avut premierul care a creat această problemă, pe Marcel Ciolacu, și acum au acest Congres intern, destul de multă nervozitate”, a declarat Cătălin Drulă la RFI.

Întrebat ce crede despre o eventuală demisie a premierului Bolojan, deputatul USR a răspuns tranșant.

„Eu sper că nu, e ultimul lucru de care are România nevoie în acest moment”, a mai spus Drulă.

Premierul a pledat din nou marți pentru reducerea numărului de posturi din cadrul primăriilor, lăsând să se înțeleagă că ar putea demisiona dacă nu are susținerea coaliției.

„Premierul nu a avut datele corecte, ceea ce în sine este îngrijorător, adică a avut niște date pentru care a luat decizia inițială, care nu erau cele reale. E de notorietate că sistemul public din România a crescut și s-a umflat, s-a supradimensionat și avem nevoie de aceste reforme. Avem nevoie de reforme mult mai ample, avem nevoie de comasări de localități, de o reformă a administrației publice”, a mai spus Cătălin Drulă la RFI.

