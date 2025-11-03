Black Friday Notino: Pregătește-ți wishlist-ul pentru cele mai mari reduceri din 2025!

Black Friday Notino: Pregătește-ți wishlist-ul pentru cele mai mari reduceri din 2025!
Urmează cel mai intens maraton de shopping al anului: între 3 și 30 noiembrie, Notino te invită să profiți de cele mai amari reduceri la parfumuri, cosmetice, makeup și gadgeturi de beauty. După ce anul trecut, în ziua de Black Friday, a livrat aproape 300.000 de colete, nimeni nu poate știi cât vor rezista stocurile din această ediție, așa că merită să-ți adaugi deja produsele în wishlist și să-ți pornești notificările în aplicație. În perioada asta, „mai târziu” se poate transforma rapid în „prea târziu”.

Pentru 2025, Notino a pregătit un catalog-gigant: peste 82.000 de produse de la 1.500+ branduri globale și regionale. Ai de ales între bestsellere consacrate, mystery box-uri care explodează pe TikTok, calendare advent pline cu mini-surprize sau ediții limitate lansate special pentru sezonul de iarnă. În cifre brute, vorbim despre o ofertă care poate absorbi orice wishlist, oricât de pretențios.

Începe vânătoarea: Săptămâna aceasta, în pagina Black Friday Notino ai 20% reducere la parfumuri și odorizante de cameră de peste 50 RON, folosind codul „fragrance”, respectiv 23% reducere în aplicație, cu codul „app”.

Dacă te întrebi cum să alegi mai rapid dintr-un ocean de opțiuni, Notino aduce în joc tool-uri care fac diferența: Oglinda Virtuală îți arată live ce nuanță de ruj sau fond de ten ți se potrivește, Fragrance Finder îți scanează preferințele olfactive și îți recomandă arome pe gustul tău, iar cu Try it First primești o mostră pe lângă parfumul mare, pe care o testezi pe îndelete și apoi o returnezi nici un fără stres, dacă nu rezonezi cu produsul. Vrei să ridici ștacheta cadoului? Selectezi gravare laser direct în coș și adaugi ambalaj premium; totul se livrează gata de pus sub brad… sau de postat în story.

Când alegi Notino, te bucuri de o serie de avantaje:

  • Preț unic online & in-store
  • Stoc real-time, actualizat permanent
  • Livrare rapidă și transport gratuit la sute de produse și la comenzi de +270 RON
  • Retur relaxat, 90 de zile, fără interogatoriu
  • Aplicație ultra-rapidă pentru Android și iOS, cu wishlist și notificări
  • Testere & consultanți în magazine fizice care știu beauty la nivel de insider
  • Servicii de personalizare: gravare laser, ambalare de lux, vouchere cadou digitale

Dacă planul tău include mici atenții pentru colegi, prieteni sau familie, aruncă un ochi pe selecția de cadouri de sărbători de la Notino: seturi deja ambalate, game tematice și combouri exclusiviste. Salvează-le în favorite, pornește alertele și lasă algoritmul aplicației să-și facă treabă.

În ultima vineri a lunii, pe 28 noiembrie, reducerile ating apogeul, însă primele valuri de oferte pot să-ți aducă surprize chiar astăzi. La cât de dinamic e maratonul Black Friday, diferența dintre „l-am prins” și „s-a epuizat” poate fi doar un refresh de pagină.

Fii rapid, joacă smart și transformă cel mai mare eveniment de shopping al anului într-o sesiune de upgrade total pentru tine și pentru cei dragi.

