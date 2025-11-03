Cronos Med lansează cele mai mari reduceri din an la proceduri estetice minim și non-invazive

Cronos Med, rețeaua de clinici de chirurgie și dermatologie estetică fondată de dr. Constantin Stan, lansează campania Black Friday 2025, ce va aduce reduceri semnificative la toate procedurile și terapiile minim și non-invazive, precum și la produsele de îngrijire a pielii. Ofertele speciale vor fi disponibile în perioada 7-28 noiembrie în toate cele 7 clinici ale rețelei, situate în București, Bacău, Iași, Brașov, Constanța și Timișoara.

Campania se adresează pacienților care doresc să acceseze tratamente estetice de top la prețuri avantajoase, fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea și siguranța. Reducerile vor acoperi o gamă largă de servicii, de la proceduri medicale minim-invazive, cu acid hialuronic sau toxină botulinică, până la tratamente faciale non-invazive, proceduri de rejuvenare cu laser și terapii de reconturare corporală.

Acces prioritar și consultații personalizate pentru toți pacienții

Pacienții existenți ai clinicilor și abonații la newsletterul Cronos Med vor avea acces prioritar la detaliile ofertelor și vor putea beneficia primii de programări în perioada campaniei. Pe parcursul celor trei săptămâni de Black Friday, echipa formată din peste 60 de specialiști, medici și terapeuți va fi disponibilă pentru consultații și recomandări personalizate.

Rețeaua Cronos Med se remarcă prin tehnologii de ultimă generație, multe dintre ele exclusive în România. Dr. Constantin Stan, chirurg plastician cu peste 30 de ani de experiență și peste 11.000 de intervenții chirurgicale, a adus numeroase inovații în domeniul chirurgiei estetice românești, fiind inventatorul mai multor instrumente și tehnici chirurgicale brevetate.

Pentru detalii complete despre ofertele de Black Friday și pentru a vă înscrie la newsletter, vizitați www.cronosmed.ro.

Despre Cronos Med

Cronos Med este rețeaua de clinici de chirurgie și dermatologie estetică fondată de dr. Constantin Stan, medic primar în Chirurgie Estetică, Plastică și Reconstructivă, cu peste 30 de ani de practică medicală și peste 11.000 de intervenții chirurgicale. Cu 7 clinici în 6 orașe din România și o echipă de peste 60 de specialiști, Cronos Med oferă servicii medicale de excelență, bazate pe inovație, siguranță și rezultate naturale.

Contact:

Web: www.cronosmed.ro

Telefon: 021.9097

