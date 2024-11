Tudor Chirilă a îndemnat românii să participe la vot, subliniind că, deși majoritatea candidaților sunt „o rușine”, întotdeauna există posibilitatea de a fi și mai rău. Artistul a subliniat importanța de a ieși la vot. De asemenea, Chirilă a menționat că oamenii ar trebui să-și pună câteva întrebări și, în funcție de răspunsurile obținute, să decidă pe cine să aleagă.

„Candidații la președinție în marea lor majoritate sunt o rușine. Dar trebuie să mergem la vot. Și să votăm pentru un dezastru cât mai mic:) Mai trebuie să înțelegem că bazinul de vot este segmentat și așteptările acestor segmente de votanți sunt diferite. Un angajat la privat în zonă urbană are așteptări total diferite față de un locuitor dintr-o zonă rurală. Așteptările și nevoile lui sunt altele. Este mai mobil, vrea să circule, își planifică vacanțele, are altă putere de cumpărare, înțelege beneficiile participării României la proiectul european, intră în coliziune mai des cu instituțiile încremenite ale statului cum ar fi ANAF, de exemplu. Un bugetar are alte interese față de un corporatist și tot așa.

De aia și așteptările de la președinte sunt diferite, iar lehamitea față de statul eșuat atât de mare încât aproape că votul nu mai e o opțiune. Cu toate astea e mereu loc de mai rău. Și pentru asta trebuie să ieșim la vot”, a scris Tudor Chirilă, într-un mesaj pentru români postat pe Facebook, relatează b1tv.ro.

Artistul a afirmat că fiecare votant ar trebui să își adreseze câteva întrebări esențiale, iar răspunsurile la acestea îl pot ghida în alegerea sa. Întrebările pe care le-a formulat Tudor Chirilă sunt:

„Care este președintele cel mai puțin conectat la o structură mafiotă, la o încrengătură de corupție, fără interese de clan?

Care este candidatul cel mai onest?

Care este candidatul cu o profesie solidă în spate?

Care este candidatul cu studii superioare relevante și pe bune?

Care este candidatul cu care te faci cel mai puțin de râs în lume?

Care este candidatul care pare să înțeleagă cu adevărat situația geopolitică?

Care pare candidatul cel mai puțin șantajabil de către serviciile secrete? (în urma documentarului Recorder e o întrebare validă)

Care este candidatul cu cele mai mari abilități de comunicare?

Care este candidatul care poate construi un discurs în care să se regăsească mai cât mai mulți români? Sau care să poată media real între români.

Care este candidatul cu adevărat pro european? (în condițiile în care România a primit 30 de miliarde de euro prin PNRR pentru reconstrucție și dezvoltare)

Care este candiadtul care poate lupta în mod real cu hidra PNL-PSD? (aici aș vrea să punctez că prezența noastră la alegerile parlamentare și votul nostru acolo e mai important decât așteptările de la puterile limitate ale unui candidat pe care-l votăm cu scârbă)

Care este candidatul care poate/este dispus să numească oameni competenți și independenți politic în funcțiile cheie din stat? (procurorul general, procurorul DNA, prim ministrul, etc)”

