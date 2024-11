Caz revoltător în București. Un bărbat cu viză de flotant nu a fost lăsat să voteze la referendum: ”Când am pronunțat AEP, li s-au dilatat pupilele”

O serie de cazuri revoltătoare au fost semnalate în București, duminică, 24 noiembrie, când mai mulți cetățeni cu viză de flotant nu au fost lăsați să voteze la referendum, în ciuda faptului că legea le permite. Biroul Electoral Central transmite că alegătorii care au votat pentru prezidențiale, dar nu și la referendum, se pot întoarce în secțiile de votare.

Un astfel de caz este și cel al lui Dominic, care a relatat pentru Ziare.com experiența de la urne.

”Am viză de flotant pe Sectorul 3 din București, iar astăzi, la ora 12:00 am fost la Școala Gimnazială Leonardo da Vinci, Secția 463, iar când am intrat, am predat buletinul și mi s-a spus că nu am cum să votez pentru referendum deoarece nu este în sistem adresa mea de pe viza de flotant, este doar cea de pe buletin, adică în orașul Călărași.

Am votat doar pentru prezidențiale. Am ieșit din secția de votare și am sunat la AEP și mi-a răspuns o doamnă care mi-a spus că am dreptul să votez având viză de flotant validă, viza mea de flotant expiră în aprilie 2025. Mi-a spus că trebuie ca președintele de secție să facă un proces verbal și să se voteze pe listele suplimentare.

M-am întors în secție, am intrat și am zis că aș vrea să votez pentru referendum deoarece am viză de flotant activă și am sunat la AEP, unde mi s-a zis clar că pot să votez. În momentul în care am menționat cuvântul AEP, li s-au dilatat pupilele și au spus ”da, imediat, vreau să sun la call center și să vorbesc despre asta”. Au vorbit timp de un minut, s-a întors presupusa președintă de secție, s-a rezolvat totul într-un minut, am intrat în cabina de vot, am votat, am semnat pe lista suplimentară și așa s-a încheiat procesul”, a relatat Dominic pentru Ziare.com.

Reacția Biroului Electoral Central

”Biroul Electoral Central pentru alegerea Președintelui României din anul 2024 (BEC) aduce la cunoștința opiniei publice că la referendumul local organizat la nivelul municipiul ui București la data de 24 noiembrie a.c. își pot exercita dreptul de vot alegătorii cu cetățenie română care au domiciliul sau reședința în municipiul București, conform Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 6H/11.11.2024.

De asemenea, reamintim că, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. 6 din Hotărârea BEC nr. 6H /11.11.2024, ”la secțiile de votare din localitățile unde este organizat un referendum local la aceeași dată cu un tur de scrutin al alegerilor pentru Președintele României din anul 2024, Sistemul informatic privind monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal permite alegătorului care a optat să voteze pentru un singur scrutin ca, ulterior, să revină la secția de votare pentru a-și exercita dreptul de vot și la cel de-al doilea scrutin”.

