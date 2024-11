Bucureștenii cu viză de flotant au probleme la urne. Dreptul la vot, exercitat cu poliția. „Eu știam că aveți voie, dar n-a vrut doamna președintă”

Deși bucureștenii care au viză de flotant pot vota la referendumul organizat duminică, 24 noiembrie în Capitală, cetățenii încă se confruntă cu probleme la secțiile de votare. Un tânăr a relatat cum nu a fost lăsat să voteze decât după mai multe telefoane, care au culminat cu deplasarea unui echipaj de poliție la secție.

La ora 14, Primăria Municipiului București a publicat pe Facebook o informare conform căreia Biroul Electoral Central menționează expres că bucureștenii care nu au domiciliul, ci doar reședința în Capitală pot vota la referendumul local. Experiențele oamenilor de la secțiile de votare arată că există cazuri de probleme la urne. Observatorii independenți au transmis că majoritatea problemelor raportate țin de dreptul de a vota la referendum.

Un tânăr a scris pe Facebook că a încercat să voteze la o secție din Sectorul 3, unde comisia nu i-a permis în primă fază să intre în cabina de vot.

„Am reușit să votez doar cu Poliția. Asta este îndemnul meu de a merge să votați. Astăzi, am fost pus pentru prima dată în situația de a mi se refuză dreptul la vot. După ce am așteptat în jur de o ora la coadă la secția 405 din Sectorul 3 București unde am adresa de reședință conform vizei de flotant, atunci când am ajuns să primesc buletinele de vot președinta secției mi-a transmis că nu am dreptul să votez la referendum. Știind că de câteva zile circulă știri care spun clar că orice cetățean cu viza de flotant în București are dreptul să voteze la referendum, mi-am susținut dreptul de a vota motiv pentru care am fost invitat afară din secția de votare pentru că "la referendum votează doar cetățenii Bucureștiului" și am fost certat că din cauza unora ca mine care nu înțeleg regulile se fac cozi și se perturbă procesul electoral”, a scris tânărul.

Alegătorul a sunat la BEC pentru a i se confirma că are dreptul de vot, dar spune că nu a reușit să își exprime opțiunea decât după ce a sosit poliția.

„Am refuzat să părăsesc secția de vot, am cerut informații de la alte persoane, am căutat știri și legi pe care le-am arătat membrilor comisiei că peste tot este precizat același lucru, dar președinta secției a țipat că ea nu mă va lasă să votez numai dacă o sună pe ea președintele Biroului Electoral să-i spună că am acest drept. (...) Am sunat la BEC, mi-au confirmat că am acest drept, dar ei nu pot interveni în acest caz (...). Președinta nici n-a vrut să-mi asculte argumentele, n-o interesa de nicio circulară, așa că am sunat la 112. După ceva timp de așteptare a venit un echipaj de poliție, iar negocierile pentru dreptul meu de a vota au continuat între membrii comisiei de vot, echipajul de poliție și reprezentanta BEC prin telefon pe difuzor. Un membru al Comisiei mi-a zis la ureche că "eu știam că aveți voie, dar n-a vrut doamna președinta ", polițiștii știau și ei că primarul anunțase asta de acum 2 zile, le-a confirmat și cineva prin stație, domnul de la tabletă și președinta insistau că pe ei nu i-a instruit nimeni că e posibilă situația asta. Într -un final doamna de la BEC prin telefon a reușit să-i convingă pe membrii comisiei să mă lase să votez pe lista suplimentară. Eu am reușit să votez până la urmă, dar am plecat și mai furios de la urne cu gândul că am fost primul pe acea lista suplimentară, la ora 14:00, în Sectorul 3 la Dristor unde stau sute de studenți și sunt șanse mari că unora dintre ei (care au viza de flotant) să le fi fost refuzat abuziv acest drept”, a mai scris tânărul, care a adăugat și un îndemn de a ieși la vot.

