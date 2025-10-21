Ce modificare cere Ciprian Ciucu chiar înaintea alegerilor din București: "Cred că ar fi corect"

Autor: Mihai Diac
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 18:19
102 citiri
Ce modificare cere Ciprian Ciucu chiar înaintea alegerilor din București: "Cred că ar fi corect"
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL - FOTO Facebook Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, cere ca, înainte de alegerea unui nou primar general, să fie pus în aplicare rezultatul referendumului din București, care s-a organizat la finalul anului 2024.

"Cred că ar fi corect ca referendumul pe București, validat anul trecut, să fie pus în practică înainte de alegerile parțiale. Indiferent de ce vrea un primar de sector sau ipoteticul primar general din viitor", a scris Ciprian Ciucu într-un mesaj postat pe Facebook, la data de 21 octombrie 2025.

Referendumul din 24 noiembrie 2024 fusese organizat la inițiativa lui Nicușor Dan, care la acel moment era primar general. Locuitorii Capitalei au fost puși să răspundă la trei întrebări, care au fost următoarele:

1. Sunteţi de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector a impozitelor pe venit şi a taxelor şi impozitelor locale colectate de la bucureşteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti?

2. Sunteţi de acord ca Primarul General al Municipiului Bucureşti să emită autorizaţiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al oraşului?

3. Sunteţi de acord ca Primăria Municipiului Bucureşti să finanţeze şi să implementeze un program de educaţie pentru sănătate şi prevenire a consumului de droguri în toate şcolile din Bucureşti?

La toate întrebările de la referendum, cetățenii Capitalei au răspuns, în majoritate, "DA".

La momentul referendumului, Ciprian Ciucu avea, ca și acum, funcția de primar al Sectorului 6.

Cererea de acum a lui Ciucu, de punere în aplicare a rezultatelor referendumului, adică de a acorda mai multă putere Primăriei Capitalei, poate fi pusă în legătură cu intenția lui Ciucu de a candida la funcția de primar general. Funcția a rămas vacantă din momentul în care Nicușor Dan a preluat atribuțiile de președinte al României.

Pe de altă parte, Ciprian Ciucu anunță că partidele din coaliția de guvernare au căzut de acord să nu se mai organizeze un referendum cu privire la pensiile speciale. Ideea acestui referendum apăruse ca o variantă de depășire a blocajului generat de decizia CCR de a declara ca neconstituțională legea de modificare a pensiilor magistraților.

