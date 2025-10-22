Proiect de eliminare a sectoarelor din Capitală și a Ilfovului. Vlad Gheorghe: ”Haideți să desființăm baronii, nu să-i protejăm!”

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 13:36
288 citiri
Proiect de eliminare a sectoarelor din Capitală și a Ilfovului. Vlad Gheorghe: ”Haideți să desființăm baronii, nu să-i protejăm!”
Vlad Gheorghe, liderul partidului DREPT FOTO Facebook Vlad Gheorghe

Liderul partidului DREPT acuză un deputat că încearcă să blocheze punerea în practică a referendumului votat de bucureșteni în noiembrie 2024, prin care Primăria Capitalei să primească mai multe fonduri, față de momentul actual, când cei mai mulți bani merg la Sectoare. Vlad Gheorghe a anunțat miercuri, 21 octombrie, că va depune amendamente care includ și redenumirea demersului în „Proiect privind desființarea Sectoarelor și a județului Ilfov”.

„Un deputat de Timiș, ajuns deja la al treilea mandat, tocmai a depus un proiect pentru vechiul referendum din București — la 333 de zile după organizarea acestuia. Ce face? Salvează baronii de sector de la desființare. Bonus: nu-i deranjează nici pe cei din Ilfov. De ce? Simplu, toți sunt aliați politici între ei”, a acuzat Vlad Gheorghe pe Facebook.

El spune că proiectul legislativ are ca scop îngroparea referendumului care ar aduce la Primăria Capitalei fondurile ce merg în prezent către primăriile de sector.

„Tactica de îngropare și abaterea atenției este aceeași ca la pensiile speciale: „fă-te că lucrezi”, depui o lege prost scrisă, las-o să se blocheze și nu se mai schimbă nimic.

Toți știu, toți sunt complici, toți se prefac”, spune liderul DREPT, formațiune care l-a susținut pe Nicușor Dan la alegerile locale din 2024 și prezidențiale din 2025.

Vlad Gheorghe propune transformarea proiectului într-unul care să desființeze sectoarele Capitalei și județul Ilfov.

„Voi depune amendamente pentru a repara proiectul, începând cu titlul corect: „PROIECT PRIVIND DESFIINȚAREA SECTOARELOR ȘI A JUDEȚULUI ILFOV”. Baronii locali, de la Sector sau de la Județ, trebuie DESFIINȚAȚI! Și împreună cu ei și toate instituțiile inutile și care nu-și fac treaba. ALTFEL NU SE MAI POATE!”, a transmis liderul DREPT.

El a pledat și pentru desființarea baronilor locali.

„Domnule deputat de Timiș, vă ajut și cu alte proiecte. Să facem treabă și la dumneavoastră în Timiș, nu doar în București. Haideți să desființăm baronii, nu să-i protejăm!”, și-a încheiat mesajul Vlad Gheorghe.

Cătălin Drulă lucrează la transformarea referendumului din 2024 din București în lege: ”Despre asta s-a plâns și Nicușor Dan”
Cătălin Drulă lucrează la transformarea referendumului din 2024 din București în lege: ”Despre asta s-a plâns și Nicușor Dan”
Deputatul și fostul lider USR Cătălin Drulă a anunțat că depune la Parlament miercuri, 23 octombrie, un proiect de lege care să transforme rezultatele referendumul din 2024 din Capitală în...
UE strânge relațiile cu o importantă țară arabă. La reuniunea organizată de Consiliul European participă și președintele Nicușor Dan
UE strânge relațiile cu o importantă țară arabă. La reuniunea organizată de Consiliul European participă și președintele Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, va participa, în data de 22 octombrie 2025, la o întâlnire organizată între președintele Consiliului European, António Costa, și președintele...
#referendum Bucuresti, #Vlad gheorghe, #buget Bucuresti, #desfiintare primarii, #Ilfov, #Nicusor Dan , #Referendum bucuresti 2024
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Aveam in brate copilul inert. Am inceput sa urlu". Marturia unei foste paciente a clinicii din Constanta unde a murit tanara gravida
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
La 86 de ani, Ion Tiriac pregateste cel mai spectaculos proiect imobiliar al sau: transforma o zona a Bucurestiului

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Proiect de eliminare a sectoarelor din Capitală și a Ilfovului. Vlad Gheorghe: ”Haideți să desființăm baronii, nu să-i protejăm!”
  2. Camera Deputaților a adoptat proiectul care introduce obligativitatea RCA la trotinete și biciclete electrice
  3. Ministrul Agriculturii rezistă pe funcție, după moțiunea de cenzură. Mesaj pentru AUR: „Vă aştept la minister să vă învăţ cum se face agricultură în România!”
  4. Stelian Bujduveanu îl contrazice pe Bolojan: „Nu cred că doar sondajele de opinie sunt relevante”
  5. Consultant politic, despre Congresul PSD: „Soarta lui este deja rezolvată”. Motivul deblocării discuțiilor privind data alegerilor de la București
  6. Victor Ponta atacă Guvernul: „Dacă moare Putin mâine, ăștia pe cine mai dau vina?”
  7. Cătălin Drulă lucrează la transformarea referendumului din 2024 din București în lege: ”Despre asta s-a plâns și Nicușor Dan”
  8. Ponta e convins că ar fi putut să devină președintele României. "Am pierdut și eu, au pierdut și ei." Fostul lider PSD lansează un nou program politic
  9. Guvernul Orban pompează bani în România pentru a cumpăra influență politică. Cine sunt beneficiarii milioanelor de euro dați de Budapesta INVESTIGAȚIE
  10. Criză în Guvern: Bolojan, pus în șah de magistrați. Doi grei din PSD vin cu soluția