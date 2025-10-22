Proiect de eliminare a sectoarelor din Capitală și a Ilfovului. Vlad Gheorghe: ”Haideți să desființăm baronii, nu să-i protejăm!”

Liderul partidului DREPT acuză un deputat că încearcă să blocheze punerea în practică a referendumului votat de bucureșteni în noiembrie 2024, prin care Primăria Capitalei să primească mai multe fonduri, față de momentul actual, când cei mai mulți bani merg la Sectoare. Vlad Gheorghe a anunțat miercuri, 21 octombrie, că va depune amendamente care includ și redenumirea demersului în „Proiect privind desființarea Sectoarelor și a județului Ilfov”.

„Un deputat de Timiș, ajuns deja la al treilea mandat, tocmai a depus un proiect pentru vechiul referendum din București — la 333 de zile după organizarea acestuia. Ce face? Salvează baronii de sector de la desființare. Bonus: nu-i deranjează nici pe cei din Ilfov. De ce? Simplu, toți sunt aliați politici între ei”, a acuzat Vlad Gheorghe pe Facebook.

El spune că proiectul legislativ are ca scop îngroparea referendumului care ar aduce la Primăria Capitalei fondurile ce merg în prezent către primăriile de sector.

„Tactica de îngropare și abaterea atenției este aceeași ca la pensiile speciale: „fă-te că lucrezi”, depui o lege prost scrisă, las-o să se blocheze și nu se mai schimbă nimic.

Ads

Toți știu, toți sunt complici, toți se prefac”, spune liderul DREPT, formațiune care l-a susținut pe Nicușor Dan la alegerile locale din 2024 și prezidențiale din 2025.

Vlad Gheorghe propune transformarea proiectului într-unul care să desființeze sectoarele Capitalei și județul Ilfov.

„Voi depune amendamente pentru a repara proiectul, începând cu titlul corect: „PROIECT PRIVIND DESFIINȚAREA SECTOARELOR ȘI A JUDEȚULUI ILFOV”. Baronii locali, de la Sector sau de la Județ, trebuie DESFIINȚAȚI! Și împreună cu ei și toate instituțiile inutile și care nu-și fac treaba. ALTFEL NU SE MAI POATE!”, a transmis liderul DREPT.

El a pledat și pentru desființarea baronilor locali.

„Domnule deputat de Timiș, vă ajut și cu alte proiecte. Să facem treabă și la dumneavoastră în Timiș, nu doar în București. Haideți să desființăm baronii, nu să-i protejăm!”, și-a încheiat mesajul Vlad Gheorghe.

Ads