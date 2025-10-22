Cătălin Drulă lucrează la transformarea referendumului din 2024 din București în lege: ”Despre asta s-a plâns și Nicușor Dan”

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 11:03
Cătălin Drulă lucrează la transformarea referendumului din 2024 din București în lege: ”Despre asta s-a plâns și Nicușor Dan”
Cătălin Drulă propune o lege care pune în aplicare referendumul din București 2024 FOTO Facebook/Cătălin Drulă

Deputatul și fostul lider USR Cătălin Drulă a anunțat că depune la Parlament miercuri, 23 octombrie, un proiect de lege care să transforme rezultatele referendumul din 2024 din Capitală în lege. Organizat odată cu alegerile prezidențiale anulate, referendumul din București ar permite Consiliului General să împartă mai echitabil bugetul între Primăria Capitalei și cele de sector.

„Miza e cea pe care au votat-o bucureștenii în referendumul de anul trecut și anume că există un singur oraș aici, nu avem șapte orașe. Din ce în ce mai mult în ultimii ani, banii cu care contribuie bucureștenii prin taxe și impozite s-au distribuit sectoarelor și mai nou și județului Ilfov, ceea ce a lăsat Primăria Capitalei fără resurse pentru a face proiecte mari, despre asta s-a plâns și Nicușor Dan, iar anul trecut am avut acel referendum, care a fost votat covârșitor de bucureșteni, pentru un singur buget al orașului, din care apoi de la nivelul Consiliului General se distribuie resursele evident și sectoarelor, în funcție de nevoi”, a declarat Cătălin Drulă la RFI marți, 22 octombrie

Candidatul USR la alegerile din București anunță un proiect de lege pe tema referendumului organizat de Nicușor Dan: ”Chiar astăzi vă anunț acum că voi depune un proiect de lege în Parlament pentru implementare și sper și cer tuturor partidelor, mai ales că trebuie să răspundă în fața bucureștenilor în 7 decembrie, să-l adoptăm urgent, până în 7 decembrie poate deveni și lege”.

Cătălin Drulă spune că proiectul său de lege are sprijinul președintelui Nicușor Dan: ”Am discutat acest proiect cu Nicușor Dan, textul este un text pe care Nicușor Dan l-a văzut, cel care a inițiat acest referendum și care este președintele României. Nu există nici o posibilitate de tergiversare sau de amânare, e un lucru foarte simplu, exact, nu se crește nici o taxă, nu se crește nici un impozit, taxele și impozitele care se plătesc în prezent merg la Capitală și Capitala prin Consiliul General face bugetul și își păstrează pentru proiectele proprii și apoi distribuie sectoarelor, exact întrebarea din referendumul de anul trecut, deci orice tergiversare ar trebui sancționată de bucureșteni și va fi”.

