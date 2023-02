Roexit, asta vor! Declaratia de independenta fata de UE

Macar a devenit clar. Cuprinsi de disperarea evolutiilor de la Bruxelles, care ii impinge in corzi, Liviu Dragnea si acolitii lui s-au deconspirat: referendumul pasamite pentru redefinirea familiei va fi definit de PSD si infractori drept un referendum antiUE, antiTimmermans, o declaratie de independenta fata de UE, indiferent ce vor crede oamenii ca voteaza, de fapt.

In Comisia LIBE, Frans Timmermans a criticat dur distrugerea statului de drept in Romania, a avertizat ca, daca nu se va opri, Guvernul va fi actionat la CJUE, dar a subliniat ca definitia familiei e o problema interna a fiecarei tari.

Si, totusi, imediat, Liviu Dragnea a iesit la televizor cu o declaratie menita sa acrediteze manipulator ca Romania ar fi ostracizata din cauza referendumului, nu a atacarii Justitiei:

"Chiar nu cred ca domnul prim-vicepresedinte Timmermans poate sa spuna poporului roman cum trebuie sa voteze la acest referendum. Chiar nu cred ca nimeni din spatiul Uniunii Europene poate spune poporului roman cum sa defineasca in Constitutie casatoria.

Eu zic ca trebuie sa ne batem pentru aceste drepturi. Si nu trebuie sa mai mergem pe ideea de a fi political correct, ca sa dam bine la nu stiu ce porti inalte. Daca nu ne gandim serios la viitorul acestei tari si la viitorul acestei natiuni, putem sa adoptam si aceasta pozitie a ghiocelului. Eu, unul, nu am de gand sa fac asta".

Concomitent, Marian Munteanu, acuzat de simpatii legionare si candidatul lui Virgil Magureanu, deci al Securitatii anilor '90, la presedintie s-a ridicat din cavoul politic pentru a vorbi explicit, tot la Antena3, despre declaratia de independenta a Romaniei fata de UE.

Daniel Dragomir, fost ofiter SRI, inculpat pentru coruptie si implicat in dosarul Black Cube, a postat o reactie la cald virulent antiUE, insotita de un logo "Roexit". Mi-e destul de greu sa cred ca cineva putea face acel logo la cald si ca el nu era pregatit din vreme pentru a fi lansat la momentul oportun, adica atunci cand funia infractorilor va ajunge la par.

Iar, la miezul noptii, Mircea Badea racnea ca acesta este un referednum anti #rezist si antiTimmermans.

Se poate mai clar?

Referendumul acesta este perfect inutil, pentru ca nu schimba nimic. Definitia care se doreste a fi introdusa in Constitutie exista in Codul Civil si nimeni nu a pus problema schimbarii ei, exista in art. 16 al Declaratiei Universale a Drepturilor Omului si in art 12 al Conventiei pentru apararea drepturilor omului.

Nu exista un fenomen ingrijorator legat de homosexualitate. Iar in privinta celei mai mari temeri, ca persoanele gay vor ajunge sa adopte copii, posibilitatea exista in acest moment: o persoana singura are dreptul sa adopte un copil daca indeplineste anumite conditii legale care nu au legatura cu orientarea sexuala. Si nimic nu se va schimba prin referendum din acest punct de vedere.

Inutilitatea si toxicitatea acestui referendum au fost punctate de Biserica Evanghelica:

"Motive importante, negative vorbesc impotriva participarii la referendum.

Casatoria nu este contestata si nu trebuie aparata.

Nici chiar referendumul nu va aduce vreo modificare substantiala. Casatoria este si ramane ancorata in Codul Civil.

Majoritatea parlamentara si Guvernul atrag atentia asupra unei teme de forma. Scopul este de a distrage atentia de la propria coruptie, violare a justitiei, a nepotismului, ostilitatii fata de UE si democratie.

Face abuz de buna credinta a populatiei Romaniei pentru a se prezenta drept mantuitorii si salvatorii credinciosiei si prosperitatii tarii. Polarizeaza si politizeaza o initiativa crestina pentru a discredita adversarii politici. Accepta alternativa unei divizari a populatiei religioase crestine.

Propaga sloganuri populiste, nationaliste, dictatoriale, care nu sunt demne de o Biserica. Pentru un asemenea scop, Biserica noastra ne este prea pretioasa. Curajul marturisirii nu se gaseste de partea celor care sunt de partea majoritatii si se lasa manipulati. Curajul marturisirii este de gasit acolo, unde se afirma: 'asa nu!'"

Si atunci de ce aceasta cheltuiala imensa, de ce aceasta inclestare care polarizeaza societatea?

Exact pentru ce iese acum la iveala: pentru a fi folosit ca o miscare antiUE.

Pentru moment este o forma de presiune, extrem de primitiva, la adresa CE: daca nu ne lasati in pace, declansam Roexitul!

Si, daca, totusi, UE va actiona impotriva Guvernului de la Bucuresti pentru incalcarea statului de drept, Dragnea va spune, cum a sugerat deja luni seara, ca este o pedeapsa pentru ca Romania isi permite propria definitie suverana a familiei.

Asadar, referendumul va deveni exact o declaratie de independenta pentru care bietul popor roman va fi sanctionat de decadentul Occident in fata caruia trebuie sa se apere cu Dragnea in frunte.

Dragnea apara copiii Romaniei de un pericol inexistent, dar ii pune in pericolul real, teribil, de a pierde tot ceea ce apartenenta cu drepturi depline la UE le poate aduce.

Si mi se pare teribil ca, orbiti de intoleranta, sunt multi intelectuali autentici, oameni cu certe convingeri europene, care intra in jocul lui Dragnea si sunt dispusi ca cautioneze ceea ce devine clar o demonstratie de forta antieuropeana.

Evidentele pregatiri de frauda prin refuzul folosirii mijloacelor informatice de la precedentele alegeri sunt menite sa asigure un scor zdrobitor acestei declaratii antiUE.

Originea acestui referendum este, dupa toate aparentele, de inspiratie ruseasca si intra in modul specific de actiune al Rusiei, care nu mai ataca cu tancurile si bombele, ci inducand teme polarizante care sa rupa societatile occidentale. Chiar asa, de unde, din ce, ca urmare a ce a aparut deodata initiativa strangerii de semnaturi?

Doar ca Vladimir Putin are nevoie de idioti utili cu care sa destabilizeze UE, nu de idioti inutili care sa iasa din UE deci sa nu o mai poata agita. Personal, cred ca varianta avansata de Barbu Mateescu intr-un recent interviu nu e deloc deplasata: Coalitia pentru Familie ar putea deveni actor politic, unul cu viziune desigur estica.

Plusarea cu Roexit-ul vine de la disperarea penalilor din Romania, care muta jocul in scopul lor. Daca pentru a scapa pretul este alungarea Romaniei din UE, nu ma indoiesc ca Dragnea si alti penali ar adopta fara cracnire solutia. Se pare ca deja au inceput sa lucreze la ea.

Vad ca unii sunt siguri ca Roexit nu se poate produce. Inconstient optimism! Sigur ca se poate. Cand vom deveni insuportabili, vom fi ejectati sau atat de marginalizati incat vom fi ca si exclusi.

Si, atunci, izolati la portile Europei, sufocati economic, aceia care se duc neabatut spre capcana se vor putea intreba daca a meritat sa intre in jocul lui Dragnea.

