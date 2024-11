Deranjez? Ma bucur - Manipularile despre referendum

Se apropie marele referendum zis pasamite "pentru familia traditionala", prilej de reevaluare a argumentelor si opiniilor diverse si divergente, intr-un moment critic pentru societatea romaneasca si destinul ei european.

Lucrez de cateva decenii ca ziarist. Dat fiind ca, in acest rastimp, am incercat sa analizez fapte, nu sa exprim prejudecati si am articulat opinii sustinand si promovand valori ca libertatea, demnitatea si drepturile omului, precum si democratia, inclusiv atunci cand ele sunt puse in pericol in numele libertatii, demnitatii, drepturilor omului si democratiei, nu m-am prea vazut acuzat de manipulare.

Decat de tirani si de ciracii lor. Am intrat rand pe rand in colimatorul departamentului emigratie al Securitatii ceausiste, apoi in al lui Ion Iliescu si al premierului sau de atunci Petre Roman, ca si al ambasadorului sau Traian Chebeleu. Apoi in al lui Sergiu Nicolaescu, al ex-disidentului devenit consilier al lui Dan Voiculescu, precum si al stapanului sau turnator securist de la trustul Intact, care n-au suportat critici intemeiate si mi-au intentat procese pe acuze inventate. M-au condamnat cu elan si asupra de masura varii slugi de comunisti, postcomunisti si putinisti.

Lista lor e lunga si se lungeste pe zi ce trece. Mai nou li s-au adaugat preopinenti de dreapta care se cred insi "de bine" pentru ca au scoli sau meserii respectabile, pentru ca nu chinuie limba chiar ca premierul, n-au plagiat ca antimeritocratii de la putere si au mari vocatii de pedagogi de scoala noua.

Potrivit unora dintre acesti Rostogani, as fi "manipulat". De ce? Pentru ca am indraznit sa-mi exprim opinia onest. Despre ce? Despre referendumul zis, fals, pentru familia traditionala, cand, de fapt, e pentru altceva.

Pentru ce e, de fapt, acest referendum

E pentru proptirea imaginii rau sifonate a PSD prin scindarea majoritatii anticleptocratice a romanilor. E, deci, si pentru repararea prestigiului si mai grav avariat al marilor corupti. E, totodata, pentru testarea controlului rentabil asupra enoriasilor exercitat de unele biserici.

Si pentru amplificarea influentei unor fanatici mai strans inruditi cu ideologii lui Putin decat le place sa creada. Unii din ei isi extrag identitatea nu atat din realizari proprii, de regula precare, sau inexistente, cat din frica de libertate si teama de societatea deschisa, angoase care-i determina sa alimenteze fobii iscate de globalizare si digitalizare.

Ca atare, am convingerea ferma ca trebuie boicotat. Evident, impotriva acestei opinii s-au aliniat forte mari si influente. Multi romani au prea multe griji, din pacate, ca sa adune informatiile utile si sa le poata procesa cu aparatul logic si etic necesar sa faca fata moral si intelectual acestor sperietori in parte nu doar ticaloase, ci si inteligente.

A-i ajuta pe acesti oameni sa-si formeze parerea in cunostinta de cauza, in pofida uriasului aparat propagandistic care-i manipuleaza, acuzandu-i de manipulare pe cei ce-i lamuresc, iata misiunea formatorilor de opinie responsabili.

De cealalta parte a baricadei se afla insii care, uneori folosind cuvinte mieroase, incearca sa le intunece mintile oamenilor. O fac nu doar distrugandu-le prin defaimare putinele repere restante, ci si agitandu-le neobosit spectrul infernului si al unor abominatii imaginare, pentru a-i inregimenta in tabara rinocerizatilor si a adanci astfel clivajul din interioriul societatii romanesti.

M-am intrebat prin ce sminteala anume voi fi meritat eu lungi denunturi si misive de condamnare ca manipulator ("care spala creiere mai rau ca Mircea Badea", cum nu s-a sfiit sa ma invinuiasca alt dascal de scoala noua).

O diversiune de la problemele reale ale Romaniei

Realizez, desi nu tocmai spasit, ca am dezamagit. Ca unul din ziaristii pentru care e notoriu ca nici Scrierile Sfinte si nici valorile europene ori aliantele occidentale ale Romaniei nu sunt cantitate neglijabila, care critica insa, fara menajamente, orice extremism si orice demers liberticid, ca tine sau nu de corectitudinea politica, de relativism, de neomarxism si, in genere, de orice exagerari progresiste, se astepta altceva de la mine.

Se astepta sa prestez pe placul manipulatorilor de serviciu. Se spera ca ma voi inregimenta de partea celor care dezbina, scindeaza, divizeaza si polarizeaza, pretinzand ca unesc. Ca voi adopta, deci, pozitii de rinocer. Ori, macar, ca voi tacea prudent, in loc sa devoalez faptul ca acest referendum, inutil din punct de vedere legal, imi pare o diversiune de la problemele reale ale Romaniei.

Una care nu se va putea disocia in veci nici de PSD si liderul sau infractor, nici de Putin, de imperialismul rusesc si de aparatul de propaganda al Kremlinului si nici de alte varii fanatisme si proiecte fundamentaliste.

Deranjez? Ma bucur

Nu-mi fac iluzii despre impactul opiniilor mele. Nu ma amagesc ca-i pot convinge pe rinocerizati sa se abtina de la colportarea unor mituri si gogosi pentru uzul idiotilor utili. De pilda, istoriile cu milioanele cheltuite intr-o tara refeudalizata, adusa in sapa de lemn, bani care, chipurile, n-ar conta.

Ori, mai grav, cu "initiativele cetatenesti", invocate intru disocierea cu orice pret a plebiscitului de PCR, care si cand au existat nu-mi par catusi de putin disociabile de manipulatorii lor pesedisto-putinisti.

Pun umarul si foarte multi oameni cinstiti la organizarea acestui pernicios referendum sau la sustinerea ideii eronate ca ar fi democratic obligatoriu sa se voteze? Din pacate, da. Ii consider rau informati. Politic manipulati. Moral inadecvat bransati. Sau intelectual insuficient pregatiti. Dar nu ma voi lasa convins sa-i vituperez, sa-i osandesc si sa-i insult pentru ca nu-mi impartasesc opiniile.

Pentru mine raman oameni cinstiti, care merita sansa unei dezbateri oneste. Iata ce ma deosebeste de turma si de hoarda. Respect opiniile altora. Imi imaginez, totusi, ca nu mi-as face datoria daca nu le-as articula clar si fara echivoc pe ale mele.

Am convingerea ca as dezerta daca n-as accepta propunerea unui dialog cinstit. Daca nu mi-as argumenta pozitia. Si daca n-as rezista tentativelor de intimidare la adresa celor care, ca mine, considera ca, din motivele expuse, ca si din cauza pericolului validarii unui succes nemeritat al regimului Dragnea, e democratic si in interes national sa nu se voteze la acest referendum.

Deranjez? Ma bucur. Sunt critic si anim dezbaterea? Cu atat mai bine.

Petre M. Iancu

