In toata Alexandria rasuna din boxe mesaje pro-referendum: "Mi se pare ca-l aud pe Ceausescu"

Vineri, 05 Octombrie 2018, ora 08:23
5206 citiri
In toata Alexandria rasuna din boxe mesaje pro-referendum: "Mi se pare ca-l aud pe Ceausescu"
Foto: Facebook/Alexandria, Teleorman, Romania

Mesaje de chemare la referendum lansate de primarul din Alexandria, Victor Dragusin, au rasunat in boxele amplasate in oras in urma cu aproape doi ani, cu scopul de a relaxa populatia. Un localnic a declarat ca mesajul i-a amintit de perioada comunista.

Resedinta judetului Teleorman este unica la nivel national, prin faptul ca Primaria Alexandria a montat un sistem de boxe in zona centrala a orasului, dar si in parcuri si alte zone de agrement, din care rasuna muzica ambientala.

Citeste si Primarul Alexandriei explica de ce a decis sa rasune toata ziua muzica din difuzoare in oras. Cat a costat investitia

Sistemul de sonorizare in centru si in parcurile din oras a fost montat de aproximativ doi ani, in orasul Alexandria, investitia extinzandu-se in luna februarie a acestui an si in Padurea Vedea.

In ciuda faptului ca au aparut controverse si nemultumiri, oamenii considerand ca parcurile si padurile sunt spatii in care linistea conteaza, primarul orasului, Victor Dragusin, a explicat ca investitia in respectivele boxe e legata de experienta personala a plimbarilor prin mall, unde a remarcat ca muzica ambientala are rolul de a relaxa populatia.

Incepand din dupa amiaza zilei de 4 octombrie, din boxele respective a rasunat in Alexandria discursul primarului Victor Dragusin, care cheama lumea la referendum: "In conformitate cu prevederile ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2018, sambata si duminica - 6 si 7 octombrie in intervalul orar 07:00 - 21:00 va avea loc referendumul national privind revizuirea constitutiei in sensul definirii familiei ca fiind uniunea dintre un barbat si o femeie. Si voi va puteti exercita dreptul de vot in sectiile de votare organizate in aceleasi locatii ca si la ultimul scrutin".

In paralel, o masina dotata cu megafon circula pe strazile orasului, raspandind acelasi mesaj.

O localnica, Andreea D, in varsta de 38 de ani, a declarat ca, in momentul in care a auzit pentru prima oara discursul in boxe si-a amintit de perioada comunista: "Mi se pare ca e cel mai comunist episod din istoria acestui oras. Sa folosesti boxele acelea pentru a recita un mesaj de indemn la participare la urne mi se pare imoral. Caci altul era pretextul montarii lor. Dar asta e. Mi se pare ca-l aud pe Ceausescu. Nu pe Dragusin... Si imi pare rau ca s-a ajuns aici".

Zeci de boxe au fost montate in ultimii ani in toata Alexandria, din doi in doi metri, exceptie facand zonele perferice, din care se aude, in mod normal, muzica unui post de radio ales de Primaria Alexandria.

Costul aproximativ al unei boxe se ridica la 100 de euro.

Vezi si:

Nicușor Dan ia apărarea magistraților: „Au muncit anii ăștia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din țări europene”
Nicușor Dan ia apărarea magistraților: „Au muncit anii ăștia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din țări europene”
Președintele Nicușor Dan a declarat că, în ultimii ani, magistrații din România au muncit de două-trei ori mai mult decât magistrații din țări europene. El a insistat că acelora care...
Un deputat PSD vrea ca Guvernul să preia de la primării cheltuielile cu indemnizațiile persoanelor cu handicap: „O nedreptate strigătoare la cer”
Un deputat PSD vrea ca Guvernul să preia de la primării cheltuielile cu indemnizațiile persoanelor cu handicap: „O nedreptate strigătoare la cer”
Deputatul PSD Maricel Popa solicită ca Ministerul Muncii să preia cheltuielile primăriilor cu indemnizaţiile persoanelor cu handicap şi ale însoţitorilor, motivând că în multe...
#mesaje referendum boze Alexandra, #boxe Alexandria relaxare locuitori , #vot
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sa opreasca tot. Multi vor muri". N-au tinut cont si a aparut bilantul, iar acum a fost ceruta o masura radicala
Digi24.ro
Camere radar pe podul suspendat de la Braila. Soferii sunt nemultumiti si cer masuri ca sa nu se mai strice asfaltul
Adevarul.ro
Romania, ironizata si simpatizata in Balcani: "Vampiri. Ursi peste tot. Le place sa barfeasca la munca si ii numeam Securitatea"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump începe să se întoarcă împotriva persoanelor pe care le-a ales personal. Ce semnale transmite valul de epurări din administrația SUA
  2. Accident în Sibiu. Un autobuz s-a răsturnat în afara carosabilului. Circulația este îngreunată
  3. Trafic aglomerat pe sensul Brașov-București. Ruta alternativă recomandată de Poliție
  4. Hamasul confirmă asasinarea lui Mohammed Sinwar. Israelul a anunțat decesul în urmă cu trei luni FOTO
  5. Cod portocaliu de inundații pe râuri din 4 județe. Până când este valabilă avertizarea
  6. Gafa care a a paralizat Iranul. Israelul a localizat liderii iranieni cu ajutorul telefoanele gărzilor de corp
  7. Bătaie în parcarea unui magazin din Focșani. O tânără a vrut să facă drifturi, dar a lovit mai multe mașini parcate
  8. Atac ucrainean în inima industriei ruse de armament: un depozit subteran de explozibili, distrus în regiunea Tula
  9. Trump promite reforme majore în sistemul electoral al Statelor Unite. „Folosiți doar buletine de vot de hârtie”
  10. Noapte de foc în Odesa: zeci de drone rusești au lovit infrastructura civilă. Un rănit și peste 29.000 de gospodării fără curent electric