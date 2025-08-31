In toata Alexandria rasuna din boxe mesaje pro-referendum: "Mi se pare ca-l aud pe Ceausescu"

Mesaje de chemare la referendum lansate de primarul din Alexandria, Victor Dragusin, au rasunat in boxele amplasate in oras in urma cu aproape doi ani, cu scopul de a relaxa populatia. Un localnic a declarat ca mesajul i-a amintit de perioada comunista.

Resedinta judetului Teleorman este unica la nivel national, prin faptul ca Primaria Alexandria a montat un sistem de boxe in zona centrala a orasului, dar si in parcuri si alte zone de agrement, din care rasuna muzica ambientala.

Citeste si Primarul Alexandriei explica de ce a decis sa rasune toata ziua muzica din difuzoare in oras. Cat a costat investitia

Sistemul de sonorizare in centru si in parcurile din oras a fost montat de aproximativ doi ani, in orasul Alexandria, investitia extinzandu-se in luna februarie a acestui an si in Padurea Vedea.

In ciuda faptului ca au aparut controverse si nemultumiri, oamenii considerand ca parcurile si padurile sunt spatii in care linistea conteaza, primarul orasului, Victor Dragusin, a explicat ca investitia in respectivele boxe e legata de experienta personala a plimbarilor prin mall, unde a remarcat ca muzica ambientala are rolul de a relaxa populatia.

Incepand din dupa amiaza zilei de 4 octombrie, din boxele respective a rasunat in Alexandria discursul primarului Victor Dragusin, care cheama lumea la referendum: "In conformitate cu prevederile ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2018, sambata si duminica - 6 si 7 octombrie in intervalul orar 07:00 - 21:00 va avea loc referendumul national privind revizuirea constitutiei in sensul definirii familiei ca fiind uniunea dintre un barbat si o femeie. Si voi va puteti exercita dreptul de vot in sectiile de votare organizate in aceleasi locatii ca si la ultimul scrutin".

Ads

In paralel, o masina dotata cu megafon circula pe strazile orasului, raspandind acelasi mesaj.

O localnica, Andreea D, in varsta de 38 de ani, a declarat ca, in momentul in care a auzit pentru prima oara discursul in boxe si-a amintit de perioada comunista: "Mi se pare ca e cel mai comunist episod din istoria acestui oras. Sa folosesti boxele acelea pentru a recita un mesaj de indemn la participare la urne mi se pare imoral. Caci altul era pretextul montarii lor. Dar asta e. Mi se pare ca-l aud pe Ceausescu. Nu pe Dragusin... Si imi pare rau ca s-a ajuns aici".

Zeci de boxe au fost montate in ultimii ani in toata Alexandria, din doi in doi metri, exceptie facand zonele perferice, din care se aude, in mod normal, muzica unui post de radio ales de Primaria Alexandria.

Costul aproximativ al unei boxe se ridica la 100 de euro.

Vezi si:

Ads