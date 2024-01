Un partid în ascensiune discută despre ieșirea Germaniei din UE. ”Brexitul este un model pentru noi”

Partidul german Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta) - în plină ascensiune în sondaje şi creditat pe locul doi la nivel naţional, în faţa Partidului Social Democrat (SPD) al lui Olaf Scholz - vrea să organizeze un referendum privind o ieşire a Germaniei din Uniunea Europeană (Dexit), în cazul în care ajunge la putere, anunţă o copreşedintă, Alice Weidel, într-un interviu publicat luni de Financial Times (FT), relatează AFP.

”Am putea organiza un referendum cu privire la Dexit, o ieşire a Germaniei din UE”, anunţă Alice Weidel.

Ea salută drept ”un model pentru Germania” ieşirea Regatului Unit din UE în urma unui referendum, în 2016.

Alice Weidel says the UK was 'dead right' in leaving the EU. Breaking a big national taboo, the far-right leader tells the FT she will call for a referendum on 'Dexit' — a German exit from the bloc — if elected https://t.co/EIJI0Txdo3 pic.twitter.com/NPxVei8GaK