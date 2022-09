Separatiştii ruşi din patru regiuni ocupate din Ucraina au anunţat marţi, 20 septembrie, că intenționează organizeze „referendumuri” privind aderarea la Federația Rusă.

Republicile autoproclamate în regiunile ucrainene Doneţk, Lugansk şi Herson vor organiza în perioada 23-27 septembrie referendumuri pentru unirea cu Rusia, potrivit Agerpres.

The "Parliament of the LPR" unanimously voted for holding a "referendum" on joining Russia.

Gauleiter "LPR" Pasechnik already signed a law. The separatists have set the date of the referendum for September 23-27. pic.twitter.com/3gSAfVv0YO