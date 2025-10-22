Referendumul: „Voința poporului” sau mijloc de „manipulare grosieră”? De ce un referendum pentru eliminarea „privilegiilor” magistraților ar fi fost un eșec

Curtea Constituțională a României a respins luni, 20 octombrie, reforma pensiilor magistraților, asumată de Guvernul Bolojan în Parlament, iar voci din interiorul coaliției, inclusiv lideri precum Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR) vorbeau deja despre necesitatea unui referendum.

Dominic Fritz a afirmat că dacă legea va fi respinsă și pe fond de către CCR, adică dacă desființarea pensiilor speciale nu este constituțională, atunci USR „va propune un referendum pentru modificarea Constituției” pentru desființarea „privilegiilor” magistraților.

„Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare”, a mai spus Fritz.

Astfel, Dominic Fritz părea să-și dorească un referendum constituțional, nu doar unul consultativ, iar asta complica și mai mult lucrurile.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a declarat că un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar fi oportun să fie organizat odată cu alegerile parţiale locale de anul acesta.

Și Kelemen Hunor, liderul UDMR, a afirmat după decizia Curții că Guvernul ar trebui să reia procedura de angajare a răspunderii, dar, în paralel, să organizeze un referendum consultativ pe tema vârstei de pensionare a magistraților. Întrebarea care ar trebui pusă, spune liderul UDMR, este „Sunteţi de acord ca vârsta de pensionare să fie uniformă pentru fiecare cetăţean?”, iar răspunsurile să fie „Da” sau „Nu”.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat și el pentru Digi24 opțiunea unui referendum pe vârsta de pensionar, spunând că nu are nimic împotriva acestuia, însă atâta timp cât avem instrumente legale, iar legea a fost invalidată doar din rațiuni de procedură, ar trebui mers mai departe pe drumul pe care deja am pornit.

„Nu exclud nicio soluție, acestea însă trebuie discutate politic, trebuie asumate, dar există în momentul de față soluții și căi legale”, spune Radu Marinescu.

Ulterior, după ședința de coaliție de luni, Ciprian Ciucu a afirmat că partidele de guvernare au decis să nu se mai facă referendum pentru revizuirea pensiilor speciale și că „soluția va trebui sa fie constituțională și politică.”

Când vine vorba despre referendumurile consultative, acestea nu au neapărat un impact real, cum de altfel s-a dovedit de-a lungul timpului, ci sunt mai degrabă instrumente politice care mobilizează masa electorală, însă în ceea ce privește referendumurile de revizuire a Constituției, așa cum spune că dorește președintele USR, Dominic Fritz, situația se complică.

Constituția României precizează foarte clar la articolul 152, alineatul (1) că „Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.”, iar în acest caz, Curtea Constituțională s-ar putea opune prin decizie organizării unui astfel de referendum.

Discursul politic a suferit în ultimele săptămâni o inflație de îndemnuri la referendum. AUR cere referendum pentru demiterea lui Nicușor Dan și un altul pentru desființare Curții Constituționale. Coaliția își dorea, până de curând, referendum pe Justiție. În realitate, ambele sunt forme de manipulare electorală și chiar de atac la adresa democrației constituțională.

Politologul Cristian Pîrvulescu remarcă faptul că „populismul revine în forță” și că „retrăim epoca băsesciană”, când fostul președinte Traian Băsescu reușea să folosească referendumurile în propriul interes electoral, inclusiv pe cel pentru reducerea numărului de parlamentari din 2009, în aceeași zi cu primul tur al alegerilor prezidențiale.

„În primul rând, este vorba despre o amenințare la adresa unei dintre puterile din stat. Faptul că întreaga discuție legată de pensiile speciale se reduce la discuțiile privind pensiile magistraților este o dovadă cât se poate de clară a instrumentalizării politice agresive a acestui subiect. Un atac împotriva statului de drept.”, spune politologul.

Cristian Pîrvulescu punctează faptul că opinia lui Kelemen Hunor, legată de referendumul pentru eliminarea „privilegiilor” magistraților trebuie pusă în contextul analizei pe care o face Marko Bela în presa maghiară, referitoare la relația specială pe care UDMR o are cu Fidesz.

„Referendumul este folosit în Ungaria, de fapt, ca un instrument de manipulare publică grosieră. A fost folosit în România de Traian Băsescu în același sens, în 2009 spre exemplu, fiind absolut conștient că referendumul nu poate să modifice nimic. Referendumul nu poate schimba Constituția. Un referendum care se îndreaptă împotriva Constituției, de exemplu reducerea numărului de camere ale Parlamentului este unul neconstituțional”, adaugă acesta.

Decanul Facultății de Științe Politice amintește referendumul consultativ organizat în 2019 de Klaus Iohannis pe problema Justiției, odată cu alegerile europarlamentare. ”Rezultatul, foarte slab. În realitate, un referendum nu este altceva decât un instrument de manipulare grosieră.”

„Asta arată nu neapărat disperarea, cât lipsa de profesionalism și încercarea de a pune puterea juridică într-o situație umilitoare. Criza nu s-a încheiat. Decizia Curții cu privire la pensii nu rezolvă în niciun fel această criză, iar politicienii vor și demonstrează foarte clar prin declarațiile pe care le fac să umilească Justiția și să o pună într-o situație de subordonare”, mai spune el.

Profesorul Pîrvulescu spune că, în ciuda discursului public și din mass-media legate de „pensiile nesimțite”, aceste privilegii nu au fost acordate de către judecători, ci de către decidenți politici.

„Este foarte probabil ca Nicușor Dan, care se află pe o tendință descendentă în ceea ce privește încrederea, să încerce să-și restabilească reputația prin metode ‘băsesciene’. Vă aduc aminte că referendumul din 2009 l-a ajutat pe Băsescu să devină președinte, indiscutabil, era un levier gândit în felul acesta, dar un referendum de o asemenea manieră va crea și mai multe probleme. E vorba despre o alunecare serioasă a României pe panta iliberală”, consideră acesta.

În cazul în care va fi vorba despre un referendum pentru modificare Constituției, așa cum susține Dominic Fritz că își dorea USR, atunci situația ar fi fost „și mai gravă”, spune politologul.

„Constituția spune foarte clar că nu se poate modifica nimic aici. Fritz se referă la altceva decât se referă Kelemen Hunor și Ciprian Ciucu. Ciucu se referă la un referendum care să preseze, Fritz se referă la un referendum în cazul în care Curtea Constituțională respinge reforma, dar atenție, și aceasta este tot o variantă iliberală. Este ceea ce Viktor Orban a făcut în 2011. A modificat Constituția pentru a prelua controlul efectiv al puterii pe care îl deține deja de 15 ani”, mai spune el.

În 2003, spune Cristian Pîrvulescu, la referendumul de modificare a Constituției, Traian Băsescu a arătat cât de ușor poate fi de manipulat publicul în condițiile în care o problemă se reduce la „DA” sau „NU”. „De fapt, referendumul nu este un instrument democratic, este doar un instrument de manipulare.”

CCR respinge reforma pensiilor magistraților, dar coaliția mai are timp

Curtea Constituțională a respins luni, 20 octombrie, pe formă, legea reformei pensiilor magistraților, în lipsa avizului de la CSM, pe care Guvernul ar fi trebuit să-l aștepte.

Guvernul avea obligația de a aștepta avizul CSM, pentru emiterea căruia CSM avea 30 de zile la dispoziție, conform legii, a transmis CCR într-un comunicat. Votul în CCR a fost de 5 la 4 pentru admiterea sesizării Înaltei Curții de Casație și Justiție.

Guvernul poate relua, însă, procedura de angajare a răspunderii, cu legea în aceeași formă, întrucât CCR nu a analizat și fondul actului legislativ, însă o respingere și pe fond este de asemenea posibilă.

În tot acest timp, cumva în anticiparea unui nou eșec la Curte, liderii coaliției vizează un referendum, fie consultativ, fie de revizuire a Constituției, pentru a pune presiune pe CCR sau pentru a modifica direct Constituția României.

