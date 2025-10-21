George Simion vrea și el un referendum. Instituția vizată de liderul AUR pentru desființare

George Simion, liderul AUR FOTO: Hepta

Coaliția de guvernare a discutat despre organizarea unui referendum pentru pensiile speciale în timpul ședinței de marți, 21 octombrie, și a fost propusă organizarea votului simultan cu alegerile parțiale locale, dar nu a fost stabilit nimic exact.

Primarul Sectorului 6 și prim-vicepreședinte PNL, Ciprian Ciucu anunța chiar de luni, 20 octombrie, că ar putea avea loc un referendum pentru pensiile speciale, simultan cu alegerile parțiale, cele pentru alegerea unor primari.

Propunerea de organizare a unui referendum a apărut după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților.

Președintele AUR, George Simion, este și mai radical. El ar dori un referendum pentru desființarea Curții Constituționale și a postat acest lucru pe Facebook, marți, 21 octombrie.

"Curtea Constituțională trebuie desființată. E singurul referendum care mai merită făcut!", a scris Simion pe rețeaua de socializare.

Liderul AUR este furios pe Curtea Constituțională din alte considerente decât cei din Coaliția de la guvernare.

CCR este cea care a anulat alegerile prezidențiale din 2024, după ce Călin Georgescu câștigase primul tur.

Mai nou, Simion face valuri în spațiul politic prin declarațiile sale referitoare la o posibilă alianță cu PSD, dar cu o condiție surprinzătoare: implicarea lui Călin Georgescu în poziția de prim-ministru.

Întrebat dacă ia în calcul o colaborare cu partidul de guvernământ condus de Sorin Grindeanu, George Simion a spus că nu dorește ca AUR să facă parte dintr-un guvern format din „forțele care au anulat alegerile din România”, dar, ca măsură reparatorie pentru scrutinul din 2024 și pentru situația lui Călin Georgescu, ar susține orice formulă guvernamentală în care Georgescu ar ocupa funcția de premier, fără ca AUR să participe efectiv la guvernare.

