Referendum într-o comună din Sibiu pentru o investiție de peste 400 de milioane de euro. Localnicii decid dacă vor exploatare minieră

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 08 Noiembrie 2026, ora 10:29
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Referendum într-o comună din Sibiu pentru o investiție de peste 400 de milioane de euro. Localnicii decid dacă vor exploatare minieră
Carieră minieră FOTO Pexels

Peste 4.400 de locuitori din Rășinari, județul Sibiu, sunt așteptați duminică, 8 noiembrie, la un referendum local pentru a se pronunța în legătură cu deschiderea unei exploatări miniere pe raza localității. Conform AEP, este vizat proiectul Exploatare minieră de pe Valea Dobra. Compania românească Mineral Proiect Invest SA (MPI) a anunțat în septembrie că a obținut licența de exploatare pentru proiectul integrat de magneziu de la Rășinari–Săliște, județul Sibiu

Cele trei birouri electorale ale secțiilor de votare din comuna Rășinari, județul Sibiu, au fost deschise de la 07:00 pentru desfășurarea referendumului local în vederea consultării cetățenilor cu privire la exploatarea minieră de pe Valea Dobra.

La urne sunt așteptați 4.431 de votanți, iar până la 09:30 au votat 208.

„Sunteți de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Rășinari?” este întrebarea înscrisă pe buletinele de vot.

În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, alegătorii își pot exercita dreptul de vot între orele 07:00 – 23:00.

Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, asigură funcționarea Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) și a site-ului de monitorizare a prezenței la vot, precum și suportul tehnic si funcționalitățile specifice referendumurilor.

Persoanele acreditate să observe procesul electoral au acces și pot staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot și pot să asiste la operațiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor și la întocmirea proceselor-verbale.

Filmarea și/sau fotografierea de către persoanele acreditate a locurilor publice din zona de votare și din localul secției de votare pot fi efectuate fără a aduce atingere secretului votului și cu respectarea dispozițiilor art. 90 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru ca referendumul să fie validat, prezența la vot trebuie să depășească 30%, iar numărul voturilor valabil exprimate să depășească 25% din numărul total al alegătorilor înscriși pe listele permanente.

Proiectul de la Valea Dobra

Compania românească Mineral Proiect Invest SA (MPI) a anunțat în septembrie că a obținut licența de exploatare pentru proiectul integrat de magneziu de la Rășinari–Săliște, județul Sibiu. Acesta este primul proiect industrial integrat de magneziu din Uniunea Europeană ajuns în această fază avansată și presupune investiții cumulate de peste 400 de milioane de euro, urmând să creeze în România un lanț industrial complet.

"Compania Mineral Proiect Invest S.A. (MPI) anunță obținerea Licenței de concesiune privind exploatarea resurselor de roci magnezitice (serpentine magneziene) din perimetrul Valea Dobra, județul Sibiu. Licența a fost aprobată prin Ordinul nr. 529 din 3 septembrie 2026 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 7 septembrie 2026", se arăta într-un comunicat al companiei.

Zăcământul din Valea Dobra, aflat în apropierea localității Rășinari, dispune de resurse estimate de peste 50 de milioane de tone.

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#referendum, #Rasinari, #Sibiu, #exploatare miniera , #stiri economice
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