Aproximativ 256.000 de români și-au refinanțat creditele ipotecare cu dobândă variabilă, trecând la dobânzi fixe în perioada 2022-2025, pentru împrumuturi în valoare totală de 15,36 miliarde de euro. Tendința a fost accelerată de creșterea dobânzilor și a ratelor lunare, astfel că, în prezent, circa 70% dintre creditele ipotecare aflate în plată au dobândă fixă, potrivit unei analize Ipotecare.ro.

'Astfel, creditele ipotecare cu dobândă fixă au început să crească ca pondere pe piața bancară din România din a doua jumătate a lui 2022, moment în care 80% din creditele aflate în plată aveau o dobândă variabilă, în timp ce doar 20% aveau o dobândă fixă. Peste 250.000 de credite ipotecare cu dobândă variabilă au fost convertite în credite cu dobândă fixă în următorii ani potrivit calculelor companiei, aproape 80% dintre debitori alegând încheierea unor noi contracte cu aceeași bancă la care aveau în plată creditul ipotecar, în timp ce puțin peste 20% dintre debitori au ales să își refinanțeze creditele la o altă bancă din sistemul local', se arată într-un comunicatul brokerului.

Potrivit analizei, majorarea dobânzilor variabile în 2022 a determinat o creștere semnificativă a ratelor și a gradului mediu de îndatorare.

'Încă de la începutul finanțării ipotecare din România, creditul ipotecar a fost asociat cu dobânda variabilă. Până în 2013 creditele se acordau preponderent în monedă străină, euro sau franci elvețieni, ulterior fiind preferate finanțările în lei, însă în continuare cu dobândă variabilă. Cheltuielile generate de pandemia Covid-19, la care s-a adăugat războiul din Ucraina, au dus la creșterea vertiginoasă a inflației, implicit la majorarea dobânzilor, cele variabile dublându-se într-un interval de doar nouă luni pe parcursul anului 2022 - ceea ce a dus la creșterea ratelor cu 50% și a gradului mediu de îndatorare de la 35% la finalul lui 2021, la 47% în 2023', se menționează în comunicat.

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Laurențiu Bogdan, managing partner al brokerului online, estimează că dobânzile ipotecare vor crește la începutul anului viitor.

'Cei care au ales refinanțarea pot ajunge și la economii de câteva zeci de mii de euro pe întreaga durată a creditului, iar un consultant pregătit poate anticipa condițiile de piață și cu peste șase luni în avans - spre exemplu, începutul lui 2027 va aduce o creștere a dobânzilor ipotecare, acum fiind un moment bun pentru a refinanța creditele ipotecare ale căror dobândă fixă expiră în această perioadă. Debitorii trebuie să fie atenți în mod constant la condițiile macroeconomice și la dobânzile medii - sau să apeleze la serviciile gratuite ale unui consultant financiar și broker de credite - pentru a optimiza constant creditul', afirmă Laurențiu Bogdan, citat în comunicat.

Conform datelor BNR, aproximativ jumătate dintre creditele ipotecare cu dobândă fixă aflate în plată au o perioadă de dobândă fixă cuprinsă între unu și cinci ani, iar restul au o perioadă de dobândă fixă mai mare de cinci ani.

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'Astfel, aproximativ 70% dintre creditele ipotecare aflate în plată la finalul lunii septembrie 2026 erau cu dobândă fixă, restul de 30% fiind cu dobândă variabilă, marea majoritate reprezentate de credite Prima Casă (cu o cotă de aproximativ 24% potrivit calculelor Ipotecare.ro și a datelor BNR), și credite ipotecare în valută (circa 7%). Soldul total al creditelor ipotecare aflate în plată a ajuns la finalul lunii septembrie 2026 la aproximativ 23,3 miliarde de euro, în creștere cu 5,11% în lei comparativ cu finalul lui 2025', se mai arată în comunicat.

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