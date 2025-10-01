Concedierea a 10% din funcționarii din primării și administrația centrală, discutată în Coaliție. Ce decizie s-a luat SURSE

Liderii coaliției de la guvernare au discutat miercuri, 1 octombrie, la Palatul Victoria, o variantă privind reforma din administrația publică locală, care ar presupune o reducere cu 10.000 – 12.000 de angajați, în același timp cu o reducere de cheltuieli din alte surse decât cele de personal. Nu s-a ajuns, însă, la o decizie finală.

La reuniune, alături de premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, au mai fost prezenți vicepremierul Marian Neacșu și primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor, Cseke Attila (UDMR), Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităților naționale din Parlament.

Pe acest subiect, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că sunt puse în discuție două scenarii principale: unul care vizează o reducere din posturile ocupate și un altul care presupune un mix de reduceri de cheltuieli, la bunuri și servicii și de personal.

Ads

Marea problemă a premierului a fost aceea că primarii din Coaliție au cerut ca reforma administrației locale să fie făcută de guvern concomitent cu cea a administrației centrale, și asta pentru a nu exista discriminări.

O altă problemă apărută în timpul discuțiilor a fost cea privind rangul localităților, care ar urma să se schimbe pe baza datelor de la referendum. Adică, unele municipii care au pierdut locuitori să devină orașe și atunci vor pierde din numărul de angajați, iar unele comune supra-populate să devină orașe.

Pentru că nu s-a ajuns nici acum la un consens, discuțiile vor continua și săptămâna viitoare, iar în paralel ar urma să fie făcute concedieri și în administrația centrală – adică ministere și instituții guvernamentale, pentru a le da satisfacție primarilor din Coaliție.

Ads