Liderul senatorilor USR, despre reforma administrației locale: ”Putem accepta orice soluție îndulcită, care își atinge scopul, nu o perdea de fum”

Reforma administrației publice locale este necesară, iar USR nu va fi de acord cu o formă „îndulcită”, care să fie o ”perdea de fum”, a declarat Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR, luni, 22 septembrie. Proiectul susținut ferm de premierul Ilie Bolojan nu a fost inclus în al doilea pachet de reforme, deoarece PSD s-a declarat împotrivă.

Întrebat dacă USR ar accepta o soluție „îndulcită” care să pună capăt negocierilor din coaliție, senatorul a explicat că nu va accepta măsuri de austeritate care nu au vreun efect, amintind despre ordonanțele date de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu.

„Noi putem accepta orice soluție îndulcită, care își atinge scopul. O soluție îndulcită de tipul celor din trecut, mai ținem aminte, aveam tot felul de idei năstrușnice, legi care se luptau cu specula și interveneau în piață, anunțul triumfal al tăierii a 100.000 de posturi din organigramă, ordonanțe de austeritate, să nu uităm, aici e paradoxul, noi suntem într-o țară care cred că a apucat să dea vreo patru-cinci serii de ordonanțe de austeritate aparentă și în 2023, când îl aveam pe domnul Nicolae Ciucă în fruntea Guvernului, dar și cu domnul Marcel Ciolacu, deci dacă îndulcelile astea sunt de fapt niște perdele de fum, nu avem cum să fim de acord cu ele”, a declarat Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR, la RFI.

Premierul Ilie Bolojan vrea reducerea cu 10% a angajaților primăriilor și consiliilor județene, iar USR susține orice discuții despre o soluție care să nu afecteze funcționarea administrației locale.

„Dacă sunt niște elemente în care discutăm cum să croim, cum să decupăm mai bine cheltuielile, în așa fel încât să nu creeze niște sincope în aparatul public, atunci putem vorbi despre acele soluții”, a mai spus senatorul USR Ștefan Pălărie.

