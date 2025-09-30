Premierul Ilie Bolojan, pus la zid de primarii din Coaliție. Cer ca reforma administrației locale să fie făcută de guvern concomitent cu cea a administrației centrale SURSE

Reforma administrației locale să fie făcută de guvernul Bolojan în același timp cu reforma administrației centrale, cer majoritatea primarilor din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR. În acest fel, consideră ei, nu vor exista discriminări, au declarat surse din coaliție.

Premierul insistă ca reforma administrației locale să ducă la o scădere efectivă cu minimum 10% a posturilor, iar o decizie în acest sens ar putea fi luată la ședința de miercuri, 1 octombrie, a Coaliției, scrie G4Media.

Bolojan a cerut încă de acum o lună să se aprobe varianta sa de reformă locală, dar PSD și UDMR s-au opus, pentru că vor o variantă cu tăieri mai mici de personal.

Liderii partidelor aflate la putere s-au întâlnit, până acum, de două ori și cu președintele Nicușor Dan pentru a găsi o soluție, dar deocamdată guvernul nu a adoptat nicio măsură de reformă în administrație.

România a înregistrat cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană în 2024 și din acest motiv este obligată să scadă cheltuielile de funcționare ale statului pentru a nu intra în incapacitate de plată.

Reforma administrației publice locale a devenit cel mai tensionat punct din interiorul coaliției de guvernare și a adâncit diferențele dintre partide și chiar a fracturat unele tabere interne.

Premierul Ilie Bolojan a intrat în mandat cu ambiția de a raționaliza aparatul administrativ, dar proiectul lovește direct în nucleul de putere al PSD, rețeaua de primari și funcționari locali, care asigură partidului atât influență politică, cât și bază electorală.

În consecință, social-democrații au ridicat ziduri succesive în negocieri, respingând scenariile ce presupun reduceri de posturi și limitări de resurse pentru autoritățile locale. Rezistența nu vine, însă, exclusiv din PSD: și în PNL există primari și lideri locali care se tem că o reformă radicală le-ar diminua controlul asupra comunităților, ceea ce face ca unitatea de discurs liberală să fie fragilă.

