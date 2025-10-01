"Punem lacătul pe ţară şi ne ducem toţi acasă". Primarul care critică tăierile din reforma administraţiei locale făcute fără a se şti impactul bugetar. "E o aberaţie"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 21:49
Mario de Mezzo, primarul Slatinei, a comentat miercuri, 1 octombrie, procentele de tăieri în reforma administraţiei. El a spus că, dacă noi nu ştim impactul bugetar, dacă noi nu ştim, pe scenarii, ce înseamnă, ca impact bugetar, ceea ce tăiem, de ce vehiculăm cifre? “Tăiem tot. Hai, domnule, să plece toţi acasă! E o aberaţie!”, a mai spus edilul, arătând că, dacă tăiem şi intră în colaps administraţia publică şi locală şi centrală, punem lacătul pe ţară şi ne ducem toţi acasă.

“Dacă noi nu ştim impactul bugetar, dacă noi nu ştim, pe scenarii, ce înseamnă, ca impact bugetar, ceea ce tăiem, de ce vehiculăm cifre? Tăiem tot, hai, domnule, să plece toţi acasă, de la primar…. E ilogic. De unde ştie coaliţia că e nevoie de 20% sau de 50%? E o aberaţie.

Îl cunosc pe Nazare, îl respect, este un profesionist desăvârşit, dar când lucrăm cu tăieri, lucrăm cu scenarii, că ne place, că nu ne place. De unde ştie guvernul ce să taie, dacă nu ştie impactul bugetar? E o chestie de logică elementară”, a spus primarul Slatinei, Mario de Mezzo, în emisiunea România Politică de la Prima News.

El a precizat că coaliţia de guvernare ar trebui să aibă pe masă scenarii care să spună că de la 10%, tăierea este de X, impactul bugetar este de Y, care este paguba pe care o facem administraţiei publice, cât de mult va şchiopăta administraţia publică. Mario de Mezzo a precizat că şi asta e o discuţie. “Dacă tăiem şi intră în colaps administraţia publică şi locală şi centrală, punem lacătul pe ţară, ne ducem toţi acasă. Deci, astea sunt scenarii de lucru pe care eu mă aştept ca în coaliţie oamenii să le pună pe masă”, a subliniat el.

Primarul Slatinei a menţionat că, dacă discutăm doar cifre de tăiere, 10% care înseamnă 13.000 de oameni, 25% care înseamnă 30.000 de oameni şi aşa mai departe, fără să vedem impactul bugetar, impactul în administraţie, ca să putem să luăm o decizie coerentă, este inutil totul şi tăiem după cum bate vântul.

Primarul s-a referit şi la impactul social, pentru că nişte oameni pot rămâne fără loc de muncă. “Asta înseamnă că pot fi afectate persoane, familii, copii şi aşa mai departe. Dincolo de asta, impactul social, înseamnă că, dacă eu dau afară de la Direcţia economică, din trei oameni, că îi ţin la ghişeu, eu dau doi afară şi rămâne unul singur, pensionarii care vin cu nevoi la Direcţia economică vor sta de trei ori mai mult. Asta este un impact social”, a subliniat primarul.

Mario de Mezzo a spus că a restructurat primăria astfel încât să fie eficientă.

“De exemplu, de la achiziţii, unde aveam 12 oameni, au rămas 5. Am transformat servicii în compartimente şi le-am unit într-o singură direcţie mare, care să aibă logică şi care să fie coordonată de un om cu experienţă şi am eficientizat deja aparatul primarului. Eu sunt pedepsit astăzi pentru acest lucru. De ce? Pentru că am posturi mai puţine decât aveam când am intrat în primărie, dar trebuie să tai în procent la fel ca o altă primărie de 80.000 de oameni, care are de trei ori mai mulţi angajaţi decât mine”, a explicat primarul.

