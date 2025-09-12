Sindicaliștii din administrația publică protestează pe 15 septembrie în Piața Victoriei: ”Nu mai avem oameni noi care să vină în sistem”

Federațiilor sindicale reprezentative din administrația publică locală protestează luni, 15 septembrie, în Piața Victoriei din Capitală. Funcționarii nemulțumiți spun că reformele administrației publice locale lovesc sistemul într-un moment delicat, în care îmbătrânirea și pensionarea sunt la valori mai mari decât ritmul de înlocuire cu tineri.

„În primul rând, nu este echitabil, pentru că, vedeți, la aceeași categorie de locuitori sunt primării cu personal mai mult sau mai puțin, pe de altă parte, fenomenul îmbătrânirii și plecărilor naturale din sistem împreună cu cel al neîntineririi reprezintă amenințări grave la adresa administrației publice locale. Practic, nu mai avem oameni noi care să vină în sistem, tineri absolvenți, personalul este oricum subdepasit și a se lua măsuri din acestea pur contabile, fără niciun fel de consultare, nu reprezintă ceva util pentru administrația publică”, a declarat Ringo Dămureanu, președintele Sindicatului Național „Forța Legii”.

El a menționat că reprezentanți ai sindicatelor din administrația publică locală au mai avut o întâlnire cu premierul în cadrul Consiliului Național Tripartit și au arătat probleme reale din administrația publică și au menționat că sunt de acord cu eficientizarea administrației, dar pornind de sus în jos, de la funcția de primar, administrator public, eliminarea viceprimarilor, reducerea indemnizației consilierilor locali sau chiar neindemnizarea acestora, eliminarea consilierilor personali pentru primari, viceprimari, în special la comune și orașele mici.

„Sunt foarte multe măsuri de reformă pe care Guvernul ar putea să le ia, dar faptul că se reduc așa, din pix, fără niciun fel de consultare, nu reprezintă ceea ce trebuie (...). În primul rând protestăm împotriva faptului că Guvernul a dorit să ia aceste măsuri fără să consulte. Ăsta este primul semnal de protest (...). Este necesară reluarea dialogului”, a afirmat Ringo Dămureanu.

Lucrul cu publicul, redus drastic în semn de protest

De la începutul acestei luni, mare parte din administrația locală nu lucrează cu publicul, în semn de protest, a arătat el.

„Peste trei sferturi dintre primării, la nivel teritorial (...), au lipit pe uși: 'Protest, nu lucrăm cu publicul'; au cerut înțelegerea cetățenilor, însă, din păcate, nu aceasta este soluția, pentru că nu cetățenii sunt de vină pentru că guvernanții doresc să adopte măsuri pe care nu le discută cu cei interesați. Vor continua cu siguranță măsurile de protest, dacă Guvernul nu arată o deschidere spre dialog cu autoritățile administrației locale și cu sindicatele din administrație”, a adăugat Ringo Dămureanu.

Potrivit unui comunicat al Sindicatului Național „Forța Legii”, luni, între orele 10:00-11:00, participanții la protest se vor aduna în Piața Victoriei - alveola centrală. Între orele 11:00-13:00, adunarea publică se va desfășura în Piața Victoriei. În intervalul orar 13:00-14:00, manifestanții se vor deplasa în marș către Parcul Izvor. Între orele 14:00-15:00 vor staționa la Palatul Parlamentului - alveola Parc Izvor, iar după ora 15:00 participanții vor părăsi locația și se vor dispersa.

