Contrele pe tema reformei din administrația locală continuă în Coaliție. Propunerea PSD pentru a evita concedierile

Reforma din administrația locală continuă să fie un punct sensibil între partidele de la guvernare. PSD vine acum cu o nouă propunere, în contextul în care premierul insistă pe reducerea cu 10% a posturilor ocupate în primării şi în Consilii Judeţene.

Recent, PSD şi UDMR, care se opun concedierilor, au propus o reducere de 10% a cheltuielilor, pentru a evita disponibilizarea angajaţilor.

Acum, PSD a venit cu o nouă propunere privind reforma administrației locale. Social-democrații vor o reducere cu 5% a cheltuielilor de personal și cu 5% a cheltuielilor curente ale primăriilor, potrivit informațiilor G4Media.

Șeful Guvernului a respins ideea unei ipotetice reduceri a cheltuielilor cu bunurile și serviciile în fiecare primărie pe motiv că aceasta nu poate fi controlată și nu reprezintă o scădere durabilă.

Șefii PSD l-au contrat public pe Ilie Bolojan în ultimele săptămâni pe tema reformei administrației locale, după ce șeful guvernului a spus într-o ședință de coaliție că e gata să demisioneze dacă nu poate duce la capăt măsurile de reformă.

Liderii coaliției s-au întâlnit și marți la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, dar au plecat fără o soluție.

Bolojan a anunțat că vrea ca până la finalul acestui an să adopte pachete care să reformeze atât administrația locală, cât și administrația centrală.

Ads