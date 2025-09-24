Contrele pe tema reformei din administrația locală continuă în Coaliție. Propunerea PSD pentru a evita concedierile

Autor: Maria Mora
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 12:57
530 citiri
Contrele pe tema reformei din administrația locală continuă în Coaliție. Propunerea PSD pentru a evita concedierile
Liderii partidelor din coaliția de guvernare - FOTO Senatul României, arhivă

Reforma din administrația locală continuă să fie un punct sensibil între partidele de la guvernare. PSD vine acum cu o nouă propunere, în contextul în care premierul insistă pe reducerea cu 10% a posturilor ocupate în primării şi în Consilii Judeţene.

Recent, PSD şi UDMR, care se opun concedierilor, au propus o reducere de 10% a cheltuielilor, pentru a evita disponibilizarea angajaţilor.

Acum, PSD a venit cu o nouă propunere privind reforma administrației locale. Social-democrații vor o reducere cu 5% a cheltuielilor de personal și cu 5% a cheltuielilor curente ale primăriilor, potrivit informațiilor G4Media.

Șeful Guvernului a respins ideea unei ipotetice reduceri a cheltuielilor cu bunurile și serviciile în fiecare primărie pe motiv că aceasta nu poate fi controlată și nu reprezintă o scădere durabilă.

Șefii PSD l-au contrat public pe Ilie Bolojan în ultimele săptămâni pe tema reformei administrației locale, după ce șeful guvernului a spus într-o ședință de coaliție că e gata să demisioneze dacă nu poate duce la capăt măsurile de reformă.

Liderii coaliției s-au întâlnit și marți la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, dar au plecat fără o soluție.

Bolojan a anunțat că vrea ca până la finalul acestui an să adopte pachete care să reformeze atât administrația locală, cât și administrația centrală.

Liderul senatorilor USR, despre reforma administrației locale: ”Putem accepta orice soluție îndulcită, care își atinge scopul, nu o perdea de fum”
Liderul senatorilor USR, despre reforma administrației locale: ”Putem accepta orice soluție îndulcită, care își atinge scopul, nu o perdea de fum”
Reforma administrației publice locale este necesară, iar USR nu va fi de acord cu o formă „îndulcită”, care să fie o ”perdea de fum”, a declarat Ștefan Pălărie, liderul senatorilor...
Coaliția discută despre mai multe restructurări. „România ar funcţiona şi dacă în administraţia locală scoatem 13.000 de posturi şi 20 la sută din administraţia centrală”
Coaliția discută despre mai multe restructurări. „România ar funcţiona şi dacă în administraţia locală scoatem 13.000 de posturi şi 20 la sută din administraţia centrală”
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în coaliție încă mai sunt discuții despre reducerea de posturi din administrația publică locală și cea centrală. Propunerea actuală este ca...
#reforma administratie locala, #coalitie guvernare, #reducere cheltuieli, #propuneri PSD, #reducere cheltuieli primarii , #criza coalitie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU ca Londra vrea "sa treaca la legea sharia". Presedintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
a1.ro
Elena Basescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme in plus, fiica fostului presedinte e greu de recunoscut. Cum arata EBA
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Senatul a adoptat proiectul de lege privind reorganizarea Gărzii Forestiere: „Vor fi mai mulți oameni în teren și mai puțini în birouri”
  2. George Simion, după amânarea deciziilor CCR: Nu reușiți să vă înțelegeți în coaliția asta ”racu, broasca și cu știuca!”
  3. USR: „Moțiunea simplă depusă de partidul extremist AUR este doar un exercițiu de „marketing politic”, așa cum îi place liderului pro-putinist George Simion”
  4. Contrele pe tema reformei din administrația locală continuă în Coaliție. Propunerea PSD pentru a evita concedierile
  5. Singura măsură din pachetul Bolojan care a trecut de CCR. De ce a fost declarată constituțională Legea privind eficientizarea autorităților administrative autonome
  6. Procurorul general răspunde acuzațiilor Dianei Șoșoacă: ”Nu mi s-a părut niciodată o persoană intimidată”
  7. Cum a comentat Călin Georgescu acuzațiile pentru care a fost trimis în judecată. "Cine dorește să citească rechizitoriul probabil că va crede în Scufița Roșie"
  8. Sorin Grindeanu, despre demisia premierului Ilie Bolojan: „În 2027 trebuie să existe, conform protocolului, acel switch”
  9. Când anunță Guvernul măsurile privind reforma administrativă. Numărul funcționarilor care ar urma să fie concediați
  10. Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului a picat la vot. Cum au votat parlamentarii