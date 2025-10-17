Robert Negoiță admite că unele primării au prea mulți angajați. "Se întâlnesc soții acasă. Unul muncește de crapă pe un salariu mic și îi plătește salariul mare celui care stă"

Autor: Mihai Diac
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 23:40
Primarul Robert Negoiță - Foto Facebook, Robert Negoiță

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, admite că sunt primării care au prea mulți angajați și consideră că pentru această situație sunt vinovați chiar primarii în cauză.

Negoiță consideră că sunt vinovați acei primari care fie nu au digitalizat administrația suficient, fie nu și-au evaluat corect necesarul de personal.

„În general, nu doar că plătim niște salarii mari, nu doar că distorsionăm piața. Se întâlnesc acasă soți. Unul muncește de crapă pe un salariu mic și care îi plătește salariul mare celui care stă”, a spus primarul Sectorului 3 la Digi24, potrivit Hotnews. În opinia acestuia, cele mai multe probleme pentru cetățeanul care se adresează unei instituții sunt provocate de funcționarii care „nu sunt suficient de bine încărcați”.

Întrebat dacă premierul Bolojan are dreptate să impună reducerea angajaților din administrația locală, Negoiță a răspuns astfel: „Dreptate au și unii și alții. 100% trebuie reduse, are dreptate domnul Bolojan. Dar și colegii au dreptate când spun că nu-i ok să tai cu barda".

Cu privire la Primăria Sectorului 3, Negoiță a spus că Primăria are dreptul la 855 de angajați, însă în aparatul său lucrează doar 240 de persoane.

Pe de altă parte, acum o săptămână primarul anunța că a avut o discuție cu angajații DITL Sector 3, cărora le-a cerut să-și îmbunătățească munca.

Joi seară, 16 octombrie, Negoiță a susținut că, odată cu reducerile din administrația locală, este obligatorie și o reducere de personal în administrația centrală. El a menționat că unii dintre angajații de la sectorul pe care-l gospodărește au plecat în administrația centrală.

„Știm o grămadă care au plecat la ministere unde stau degeaba tot anul. Mai vedem și noi nivelul de competență de acolo, nici vorbă de competență. Când vii și spui că aparatul administrației locale e gras, asta e realitatea, dar administrația centrală e mult prea grasă”, a apreciat Robertă Negoiță. El a estimat că 30 la sută dintre angajații din administrația centrală pot fi disponibilizați.

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

