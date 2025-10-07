Ședință crucială a coaliției de guvernare: Partidele decid câți funcționari din primării vor fi concediați

Liderii coaliției de guvernare – PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților – se reunesc marți, 7 octombrie, de la ora 14:00, la Palatul Victoria. Pe ordinea de zi se află reforma administrației locale și organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Membrii coaliției urează să decidă formula reformei din administrația locală și, implicit, numărul de funcționari din primării și consilii județene care trebuie disponibilizați, potrivit declarațiilor liderilor PSD, scrie G4Media.ro.

Reforma administrației locale a stârnit tensiuni în interiorul coaliției. Ar fi trebuit inclusă în al doilea pachet de măsuri fiscale, însă discuțiile s-au blocat după ce propunerile făcute de Ilie Bolojan au fost respinse de PSD și UDMR.

Bolojan a propus reducerea cu 10% sau 15% a numărului total al angajaților din administrația locală. Pe de altă parte, PSD și UDMR nu voiau concedieri efective, ci scăderi ale bugetelor primăriilor.

Premierul a arătat că aceste scăderi de bugete nu pot fi controlate eficient de guvern și că ele vor fi doar soluții temporare, fără să rezolve eficient problema supraîncărcării organigramelor.

PSD vrea ca primarii și șefii de consilii județene să decidă dacă fac concedieri sau reduc cheltuielile de salarizare cu 10%. Formula susținută de PSD în ceea ce privește reforma administrației locale a fost prezentată luni de liderii PSD Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu.

”Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate. (…) Am solicitat ca să existe totuși o autonomie locală și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite – primari, șefi de consilii județene – să aibă și o a doua opțiune, respectiv reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal”, a anunțat Olguța Vasilescu.

Vicepreședintele PSD a precizat că astfel se dă posibilitatea primarilor și președinților de consilii județene „să aleagă fie disponibilizări de personal, fie reducerea cheltuielilor de salarizare”.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală. Un procent de măcar 10% reducere de personal. În administrația centrală de ani de zile nu s-a făcut nicio restructurare”, a mai spus Olguța Vasilescu.

