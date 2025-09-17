Avalanșă de ședințe în coaliție pe tema tăierii cu 10% a posturilor din administrația locală

Avalanșă de ședințe în coaliție pe tema tăierii cu 10% a posturilor ocupate din administrația locală FOTO gov.ro

Miercuri, 17 septembrie, ar putea fi ziua decisivă pentru măsura propusă de premierul Ilie Bolojan pentru reducerea cu 10% a posturilor din administrația publică locală. Mai multe ședințe, atât în coaliție, cât și în interiorul partidelor, ar putea decide viitorul planului premierului. Bolojan a repetat că singura soluție ar fi demisia sa în cazul în care partenerii de coaliție nu acceptă măsura de reducere a cheltuielilor statului român.

Liderii coaliției de guvernare se reunesc în format restrâns, începând cu ora 10.00, pentru a discuta despre reorganizarea administrației publice, care ar urma să fie inclusă în Pachetul 3 de reformă. Ulterior, coaliția va avea o ședință extinsă, la care vor participa și alți lideri din conducerea celor patru partide de guvernare.

Premierul Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi ocupate în primării și în Consilii Județene, în timp ce PSD și UDMR se opun. În schimb, cele două partide au propus o reducere de 10% a cheltuielilor, soluție care evită disponibilizarea angajaților. De la ora 14.00, liberalii se reunesc într-o ședință a Biroul Permanent pentru a valida deciziile din coaliție. Mai mulți primari PNL au contestat în interiorul partidului propunerea premierului Ilie Bolojan de a reduce numărul angajaților cu 10%, susțin surse politice.

Inițial, Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila, a propus o reducere cu 25% a grilei din administrația locală, însă reforma viza doar posturile vacante.

„Era un fake în realitate, adică efectele de reducere erau aproape nule”, a reacționat premierul Ilie Bolojan.

Pericol pentru 13.000 de angajați ai primăriilor și consiliilor județene

Practic, statul nu ar fi făcut nicio economie, din moment ce posturile oricum nu erau ocupate, ci figurau doar pe hârtie. În replică, Ilie Bolojan a cerut ca numărul posturilor ocupate să fie redus cu 10%, astfel încât statul să reducă cheltuielile cu administrația publică locală. Asta înseamnă 13.000 de angajați concediați din primării și consilii județene.

PSD, partidul care numără cei mai mulți primari și cei mai mulți președinți de Consilii Județene din România, s-a opus, dar a propus ca variantă alternativă reducerea cheltuielilor din primării și CJ cu 10%, ceea ce ar fi evitat disponibilizările. În schimb, Ilie Bolojan a respins varianta PSD, pe motiv că primăriile care își gestionează corect bugetul ar fi afectate pe nedrept.

De altfel, înainte de ședința coaliției, doi vicepreședinți social-democrați de CJ, Gabriel Zetea (Maramureș) și Gheorghe Șoldan (Suceava) - au anunțat reduceri în cadrul instituțiilor pe care le conduc.

De asemenea, și UDMR a fost împotrivă. Fără sprijinul celor 100 de primari din județele dominate de comunitatea maghiară, UDMR riscă să nu treacă pragul electoral la alegerile parlamentare.

Nici liberalii nu au acceptat în unanimitate măsurile propuse de șeful Executivului. Mai mulți primari PNL i-au transmis lui Ilie Bolojan că vor pleca la AUR dacă vor fi obligați să dea oameni afară, susțin surse politice pentru news.ro.

Primarii și președinții de Consilii Județene susțin că vor fi taxați de electorat la următoarele alegeri dacă vor impune măsuri de austeritate.

