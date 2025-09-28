Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliție privind reforma administrației publice locale: ”Nu mai avem bani să-i transferăm primăriilor”

Președintele Nicușor a declarat duminică, 28 septembrie, referindu-se la disputele din coaliție pe tema reformei administrației locale, că acest guvern are trei luni și a luat niște măsuri prin consens. ”Ăsta este lucrul important. Bineînțeles că există nemulțumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiți”, a punctat președintele.

El a fost solicitat să comenteze faptul că urmează o săptămână tensionată pentru coaliție, care ar trebui să ajungă la o decizie în ceea ce privește reforma administrației locale și dacă în acest context se așteaptă să cedeze premierul Ilie Bolojan sau poate să plece din fruntea Guvernului, dacă nu acceptă partidele varianta propusă.

”Haideți să discutăm mai puțin de demisii. Ce se întâmplă este că acest guvern are trei luni, a luat niște măsuri care au fost luate prin consens. Ăsta este lucrul important. Bineînțeles că există nemulțumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiți, există nemulțumiri, dar ce e important este că funcționează în momentul ăsta”, a declarat Nicușor Dan.

Reforma administrației publice locale, implicând reducerea posturilor, este subiect de dispută în coaliție, PSD și premierul situându-se pe poziții adverse. Reprezentanți ai PSD susțin că inclusiv aleși locali ai PNL au nemulțumiri în acest sens.

Întrebat despre reforma administrației publice locale și despre tensiunile din coaliție pe acest subiect, Ilie Bolojan a precizat că ”nimeni, niciun primar, niciun președinte de Consiliul Județean nu este încântat când trebuie să facă o reducere de personal”.

”Statul român transferă către autoritățile locale sume importante. În acești ani a transferat sume foarte mari. Ele au câteva componente. În primul rând, sunt transferurile către primării pentru a-și plăti salariații și pentru a funcționa. Vă rog să vă gândiți că, dacă nu se transferă bani către majoritatea primăriilor din România, acestea nu pot funcționa. Nu mai avem acești bani să-i transferăm și atunci și primăriile trebuie să participe la acest efort de reducere de cheltuieli”, a declarat Ilie Bolojan.

El consideră că, dacă o primărie funcționează cu 10 angajați și merge foarte bine, atunci și o primărie dintr-o localitate învecinată, cu 15 angajați, ar funcționa bine cu 10-12 angajați.

”Autonomia locală înseamnă să te descurci pe cât posibil singur, nu pe banii altora. Nu mai este deja autonomie locală și atunci, într-adevăr, consider că nemaiputând transfera acești bani începând de anul următor, trebuie făcută o reducere”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Primarul municipiului Craiova, Olguța Vasilescu (PSD), a afirmat că Guvernul actual, din care și PSD face parte, va cădea, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va schimba modul în care vrea să facă reforma administrației.

Premierul Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi ocupate în primării și în Consilii Județene, în timp ce PSD și UDMR se opun. În schimb, cele două partide au propus o reducere de 10% a cheltuielilor, soluție care evită disponibilizarea angajaților.

